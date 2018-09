Intérieur sain : 4 gestes à adopter dès maintenant

Les lieux clos emmagasinent de nombreuses sources de pollution que ce soient les appareils de chauffage, les produits ménagers, la peinture, le vernis des meubles, les moisissures occasionnées par l’humidité, les acariens… Les conséquences sur la santé sont négligeables : allergies, asthme, maux de tête, la fatigue ou irritation des yeux ou des voies respiratoires. Voici donc quelques conseils pour limiter la pollution dans votre maison ou sur votre lieu de travail.

1.Une aération quotidienne

L’air des pièces doit être renouvelé deux fois par jour, au moins dix minutes, et en toute saison ! Ouvrez grand vos fenêtres tôt le matin et tard le soir, avant d’aller vous coucher, la pollution extérieure est moins importante à ces heures-là. Même si vous habitez en ville, l’aération est plus avantageuse pour la salubrité de votre intérieur que l’inverse. N’oubliez pas que vous êtes vous-même une source de pollution en rejetant du gaz carbonique par le seul fait de respirer. Ouvrez également vos fenêtres lorsque vous faites le ménage ou du bricolage.

2.Une VMC propre

Si votre logement dispose d’une VMC, tant mieux, sinon, installez-en une. Sa vocation est d’extraire l’air vicié et d’apporter de l’air sain en échange. La ventilation évite l’humidité et les moisissures qui en découlent.

Entreprenez un nettoyage de ventilation régulièrement, au moins une fois par an. Si votre VMC est à double flux, changez les filtres pour permettre un bon échange d’air. Tous les trimestres, nettoyez les bouches d’aération qui accumulent poussières et graisses. Ramonez également votre cheminée une fois par an.

3.Des produits d’entretien naturels

Changez vos produits d’entretien toxiques contre des produits naturels, écologiques. Ils vous éviteront les composés organiques volatiles dangereux pour le système respiratoire. Le vinaigre blanc ou le bicarbonate de soude nettoient et désinfectent aussi bien. En plus, ils désodorisent. Mieux, faites votre ménage à la vapeur, vous éliminerez les acariens.

Évitez les produits en vaporisateur, y compris pour votre hygiène corporelle.

4.Un système de chauffage performant

Les chauffages à combustion sont potentiellement dangereux pour la santé. Ne les utilisez pas de manière continue et pensez à aérer les pièces au moins toutes les deux heures. Choisissez aussi des produits de combustion de qualité.

Selon l’énergie utilisée, il faut également veiller à une révision régulière de votre équipement pour optimiser leurs performances.

D’une manière générale, évitez les foyers ouverts, ils produisent du monoxyde de carbone