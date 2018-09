Comment entretenir son corps après 50 ans ?

Après 50 ans, le corps fabrique moins d’hormones, progestérone pour les femmes, testostérone pour les hommes. Il a donc tendance à s’enrober de graisse. Si nos formes sont moins galbées qu’à 20 ans, ce n’est pas pour autant une fatalité. Il est possible à tout âge de retrouver une belle allure, et avec elle sa confiance en soi. Il suffit d’un peu de détermination et de beaucoup d’assiduité. On vous dit tout.

Une alimentation équilibrée

Adopter une alimentation équilibrée, pauvre en graisses et riche en protéines, aliment principal du muscle, est essentiel. Misez sur la volaille, une viande maigre, les poissons blancs, les œufs, les légumineuses telles que les pois, le chanvre et encore le riz.

Vous pouvez aussi absorber des compléments sportifs à condition de boire beaucoup et de faire du sport.

De l’exercice

La sédentarité favorise la prise de poids. Montez les escaliers au lieu de prendre l’ascenseur, faites vos courses à pied, allez au bureau en vélo. Il faut être actif. De plus, vous aurez moins mal au dos !

Inscrivez-vous dans une salle de sport ou équipez-vous pour faire de la musculation à la maison. L’objectif est le travail en force à l’aide de lests ou d’élastiques qui préservent davantage les articulations et évitent les blessures. Vous pouvez aussi utiliser une barre de traction.

Entraînez-vous à faire des pompes et des squats régulièrement ainsi que des exercices tels que des rowings et des dips pour prendre du volume. Inspirez-vous de programmes sportifs sur internet pour vous aider.

Progressez en alourdissant la charge très progressivement. Pour obtenir des résultats, il faut faire au moins des séries de 8 à 12 répétitions, la dernière devant être plus difficile à réaliser. Si ce n’est pas le cas, augmentez la charge.

Pour un petit coup de pouce esthétique supplémentaire, il suffit de comprendre l’augmentation de fessier par la méthode chirurgicale, un remodelage simple et naturel pour des formes rapidement harmonieuses.

Du sommeil

Le manque de sommeil est un véritable problème de santé. Or, la reconstruction du muscle s’opère durant le sommeil. Il faudrait dormir au moins 7 à 8 heures par nuit. Obligez-vous à vous coucher à des heures régulières. Ne faites pas de sport après 19 heures, l’endormissement serait retardé.

Il est donc tout à fait possible de retrouver un corps plus ferme après 50 ans à condition d’être persévérant et d’adopter une bonne hygiène de vie.