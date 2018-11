Condo ou maison : un choix de vie ?

À l’heure d’investir dans son logement, le choix d’habiter une maison ou un condo peut devenir cornélien. Si un investissement immobilier est certes un projet de vie, il dépend aussi d’autres facteurs, entre autres financiers.

Un condo : des avantages financiers certains

L’achat d’un condo, même neuf, est bien moins cher qu’une maison unifamiliale. Et pour peu qu’il y ait des stationnements, la valeur à la revente sera augmentée. Certes, il faut payer l’entretien des parties communes, mais les coûts sont répartis entre chaque copropriétaire à l’inverse du propriétaire d’une maison qui devra tout assumer seul.

Pour atteindre le même budget dans une maison, il faudra s’éloigner en banlieue, voire à la campagne. Dans ce cas, la valeur de revente sera moindre. De plus, il faudra prévoir une deuxième voiture et des frais de transport pour aller travailler ou emmener les enfants à leurs activités respectives. Attention aussi aux investissements dans l’ancien, le prix des travaux de rénovation peut vite s’envoler sans compter que vous n’habiterez pas forcément dans un quartier qui vous plaît. À l’inverse, dans un condo neuf, les équipements sont modernes, confortables et durables.

Maison ou condo : un style de vie différent

Il est vrai que dans un condo, il faudra partager les espaces communs tout en respectant la convention de copropriété. En revanche, pas de jardinage ou de bricolage le week-end ou les vacances. Vous profiterez pleinement de votre famille.

On pense souvent que les condos conviennent davantage aux couples sans enfants ou aux personnes seules. Or les constructeurs tentent de plus en plus d’attirer les familles par des logements plus grands, comportant plusieurs chambres. Les espaces sont ouverts et conçus à proximité de toutes les commodités pour ménager l’indépendance des enfants qui grandissent. Investir dans un condo à Dorval, proche de la nature par exemple, est parfaitement adapté à un projet familial.

Certes la maison réserve davantage d’intimité, il n’y a pas de voisin immédiat, sauf s’il s’agit d’une maison mitoyenne. Des rangements extérieurs seront bien pratiques, la voiture sera à l’abri dans son garage, les enfants courront sur l’herbe qu’il faudra penser à tondre régulièrement. À chacun sa vision des choses.