La Ville de Chambly lance la campagne : Fier de vivre à Chambly !

L’âme de Chambly, c’est les citoyens qui choisissent d’y vivre, d’y travailler, d’utiliser ses nombreux services et de s’impliquer dans la communauté. Ce sont eux qui lui ont attribué la mention de Ville du bonheur. Voilà pourquoi, la Ville de Chambly lance aujourd’hui une nouvelle campagne, inspirée de la fierté de ses citoyens.

Pour ce faire, l’équipe du Service des communications et du protocole a travaillé à la réalisation de cette campagne qui sera déclinée dans différents outils de diffusion. Des citoyens de tous âges et de différents milieux participeront à cette campagne en témoignant leur sentiment d’appartenance.

Le maire, Me Denis Lavoie, a personnellement demandé à des personnalités de Chambly d’associer leur voix au projet. Très fières de leur ville, elles ont toutes accepté son invitation avec bonheur. C’est donc leurs témoignages, sous la forme de capsules Web, diffusées sur le site Internet et la page Facebook de la Ville, qui lanceront cette campagne au cours des prochains jours. Ont accepté de participer à ce projet : Ricardo Larrivée, animateur et entrepreneur; Catherine Avoine, chanteuse professionnelle; Marc Gervais, auteur et conférencier; Marc-André Moreau, athlète olympique; André Dion, propriétaire de la Ferme Guyon et fondateur d’Unibroue; Jean-Daniel St-Martin, entraîneur-chef de l’équipe de hockey Les Forts de Chambly et Philippe Laprise, humoriste.

En plus des capsules Web, les citoyens pourront, au cours des prochains mois, retrouver ces personnalités sur les stèles électroniques, des abribus, dans les autobus, dans les médias locaux, à la radio, dans le bulletin municipal L’Écluse, etc. La population découvrira également la nouvelle signature municipale, qui sera bien visible partout sur son territoire, par le biais d’affichage et d’objets promotionnels. Ce projet s’échelonnera sur une période d’un an pour se terminer avec la publication du calendrier municipal 2020.

Les résidants sont fiers des nombreux services disponibles, du dynamisme des milieux culturel, sportif et communautaire, de même que de la qualité de vie que la municipalité leur offre. Selon le maire de Chambly, cette campagne appuie le fort sentiment d’appartenance que les citoyens de toutes les générations ont pour la Ville et confirme sa réputation d’excellence. « Moi aussi je suis fier de vivre à Chambly et fier de représenter ses citoyens », conclut Me Lavoie.