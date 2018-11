4 façons d'augmenter son positionnement sur Google

Les moteurs de recherche ont une présence très marquée dans nos vies. Chaque fois qu'on se pose une question, notre réflexe consiste maintenant à s'adresser à une de ces plateformes pour obtenir la réponse. En tant qu'entreprise, il est donc très important de cultiver une présence sur le web, notamment en faisant en sorte que notre site web ait un bon classement dans les résultats de recherche pour les mots-clés pertinents aux services offerts.

En Amérique du Nord et dans le reste de l'Occident, Google est le moteur de recherche qui domine le plus, avec des parts de marché qui éclipsent celles des compétiteurs (Bing, Yahoo, Duck Duck Go). Par conséquent, une stratégie de marketing efficace devra être opérée principalement sur Google.

Comment fonctionnent les algorithmes de Google?

Les célèbres algorithmes de Google sont très mystérieux. En bref, ces derniers lisent et analysent les pages web pour évaluer leur pertinence et leur assigner un classement dans les résultats de recherche. Des centaines, voire même des milliers de facteurs sont pris en compte, notamment la présence de mots-clés, les liens entrants, la performance du site web, sa rapidité et ainsi de suite.

Beaucoup de gens ont tenté de décoder le fonctionnement de ces algorithmes. Cependant, étant donné que Google effectue des modifications 500 à 600 par année, il est difficile de saisir tous les changements, outre les mises à jour majeures qui sont parfois annoncées en grandes pompes lors

de conférences.

Dans les paragraphes suivants, nous allons vous présenter 5 techniques qui ont fait leurs preuves pour aider un site web à obtenir de meilleurs résultats sur les pages de Google.

1) Miser sur une bonne stratégie SEO

Le SEO est un acronyme qui signifie Search Engine Optimization ou "optimisation pour moteurs de recherche". Si vous souhaitez que votre site web apparaisse sur les moteurs de recherche, vous devez faire quelques efforts pour optimiser votre site web. Voici quelques exemples de techniques d'optimisation en rapport avec le contenu de votre site:

Intégrer des mots-clés pertinents;

Écrire des articles en rapport avec votre domaine;

Mettre à jour votre site web de façon régulière;

Inclure des éléments visuels.

2) Travailler sur le User Experience de votre site web

Les algorithmes mesurent la quantité de temps que les gens passent sur votre site et analysent leur comportement. Par exemple, si les gens quittent votre site web après avoir visité une seule page, cela pourrait être perçu de façon négative. Vous devez alors vous pencher sur l'expérience de

l'utilisateur (UX) afin d'analyser le trajet des gens sur votre site et d'effectuer des améliorations lorsque cela est nécessaire.

3) Mettre en place une stratégie de linkbuilding

Google considère que lorsque d'autres sites web fiables placent des liens vers votre site, cela représente un gage de qualité. Alors, comment faire pour obtenir des liens de la part d'autres sites lorsque vous êtes une petite entreprise? Il y a plusieurs techniques pour établir une stratégie de linkbuilding, soit en offrant des échanges de liens avec d'autres entreprises dans votre domaine, en payant pour que votre entreprise et votre site web soient cités dans des publications médiatiques ou en faisant appel aux services d'une agence spécialisée dans le linkbuilding.

Par contre, n'achetez jamais de liens à bas prix, souvent offerts en forfaits de 100 liens pour 10 dollars, car Google percevra ces liens comme étant de mauvaise qualité et cela nuira à votre site. Vous pourriez même faire face à une pénalité de la part de Google, une situation à éviter à tout prix.

4) Travailler sur la vitesse de chargement des pages

Nous avions précédemment mentionné que les algorithmes de Google prennent en compte la vitesse de chargement d'un site web pour évaluer son niveau de qualité. En effet, les gens sont très peu patients et si une page tarde plusieurs secondes avant d'apparaître, celle-ci sera pénalisée, autant par la perte de visiteurs que par les moteurs de recherche qui estimeront que celle-ci ne mérite pas d'être

bien classée dans les résultats.

Pour régler un problème de chargement, vous pouvez optimiser votre site web en:

Compresser les images, les fichiers CSS, HTML et

JavaScript;

Réduire la quantité de redirections sur les pages;

Effectuer une mise en cache.

Ces conseils vous aideront à améliorer votre présence sur les pages de résultats de Google. Pour plus de conseils et une aide structurée, n'hésitez pas à faire appel aux services d'un expert en marketing web!

