Livraisons de paniers bio dans des écoles de la Montérégie cette semaine

Dans le cadre de la 2e édition du projet Écoles enracinées, Équiterre et ses partenaires invitent les élus locaux à des livraisons bien spéciales dans votre région : des livraisons de paniers de légumes bio et locaux en Montérégie pour leur campagne de financement!



En plus de financer leur projet d’une façon originale, les jeunes « vendeuses et vendeurs » et leur famille, champions de l’alimentation durable, ont été sensibilisés aux bénéfices d’une alimentation bio et locale pour leur santé, celle de la planète et de l’économie locale.



Ce projet novateur et original d’Équiterre a connu un taux de croissance incroyable, passant depuis l’année dernière de 20 à 75 établissements participants aux quatre coins du Québec et même en Ontario!



Faits saillants du projet :

- Au total, près de 7 000 paniers de légumes bio d’ici seront vendus au cours de l’automne à travers les 75 établissements participants.



- Les établissements proviennent de milieux socio-économiques variés et peuvent être des écoles, garderies, CPE ou organisations communautaires.



- Ce sont 26 fermes locales qui fourniront les aliments frais et savoureux aux différents établissement du Québec.