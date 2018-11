3 conseils pour valoriser pleinement tous vos potentiels

Nombreux sont nos potentiels inexploités faute de confiance en soi. Or, il est possible d’agir sur nos capacités physique, intellectuelle et émotionnelle pour peu qu’on en ait envie. Nos aptitudes sont indissociables de nos désirs, par où commencer ?

1.Améliorer la plasticité de votre cerveau

L’alimentation est la clé de notre équilibre physique, mais aussi de notre potentiel intellectuel. Elle évite la fatigue, le surpoids et les maladies, mais elle stimule aussi votre cerveau. Les neurotransmetteurs en particulier sont synthétisés par les aliments riches en acides gras oméga 3, le magnésium et les antioxydants, entre autres. Le brocoli et le chou-fleur ont par exemple la propriété de renouveler vos cellules et donc de garder votre cerveau jeune plus longtemps. Une alimentation saine et variée est donc indispensable pour éviter les carences et nous procurer tous les nutriments dont notre cerveau a besoin pour fonctionner à plein régime.

Pour se ressourcer, faire une cure dans un centre de jeûne thérapeutique ne vous apportera pas que du bien-être. Ce sera aussi l’apprentissage d’une hygiène de vie connue et pratiquée depuis des siècles par certaines populations, notamment les Indiens et les Japonais d’Okinawa. La restriction calorique, ou comment sortir de table avant d’être rassasié, est en effet facteur d’une longévité exceptionnelle.

2.Faire du sport

La pratique d’un sport ou du moins d’une activité sportive inhibe le stress. Il stimule aussi la production d’hormones essentielles à notre bien-être. Au moins 30 minutes de marche rapide par jour suffisent pour rester en forme et être en pleine possession de ses moyens. Ne parle-t-on pas d’esprit sain dans un corps sain ? La marche évite les traumatismes et elle est aussi cardio que le footing. Vous musclerez vos jambes et vos abdominaux. Avec des bâtons, le principe de la marche nordique, vous sculpterez aussi le haut de votre corps.

3.Travailler sur soi

Comprendre ses relations avec les autres permet de progresser sur le terrain des émotions, souvent source de blocage. Les tests de personnalité en ligne vous permettront de vous découvrir et de mieux appréhender vos réactions au boulot ou en privé. Ils dégageront les principaux traits de votre caractère : introverti, extraverti, convivial, distant, ouvert d’esprit… À partir de là, vous pourrez identifier vos forces et les travailler régulièrement pour en tirer le meilleur profit.

Que l’on soit adepte ou réfractaire au développement personnel, force est de constater qu’une approche centrée sur soi ne peut que favoriser l’épanouissement.