Pourquoi un client devrait-il vous choisir ?

À l’heure de la mondialisation, il devient incontournable de se démarquer de sa concurrence. Comment convaincre un client de vous choisir plutôt qu’un autre ? Il y a plusieurs pistes à explorer, que ce soit au niveau des produits et des services qu’au niveau de la marque.

Être à l’écoute des clients

C’est somme toute la base du marketing que de proposer des produits répondant à leurs attentes ! Mais celles-ci ont changé. La consommation est de plus en plus raisonnée : les gens réclament des produits éthiques, équitables, bio, durables, misant sur le savoir-faire, le fameux « made in ». Les produits ou l’entreprise doivent raconter une histoire, interpeller le client, lui donner bonne conscience dans le bon sens du terme.

Les clients privilégient également les circuits courts, une relation de proximité avec la marque. L’ouverture d’une boutique, une relation client réactive et performante sont des atouts. Les délais seront courts et respectés, le conseil prime. La qualité du service et la durabilité du produit sont presque plus importantes que le prix.

L’entreprise doit donc mettre en œuvre une stratégie répondant à ces nouvelles attentes.

Choisir un positionnement répondant aux enjeux sociétaux

Une entreprise moderne se doit de s’engager dans le développement durable. Économiser les ressources naturelles, minimiser l’impact de l’empreinte écologique de la production suppose certaines innovations, mais les gains pour l’entreprise sont énormes, que ce soit sur le plan financier que sur les valeurs véhiculées auprès de sa cible.

S’investir dans la labellisation de la marque est un autre excellent outil de différentiation. Commencez par commander un mini écocentre de tri par exemple pour obtenir un premier label écologique très simplement et augmenter votre e-réputation.

Développer une culture d’entreprise

Les salariés sont les premiers ambassadeurs de la marque. Il faut donc créer une identité suffisamment forte pour les fédérer autour de valeurs positives.

Améliorer le bien-être des salariés est sans doute le meilleur moyen d’y parvenir. Conditions de travail, flexibilité, communication transparente à tous les niveaux de l’entreprise sont indéniablement source d’une meilleure créativité et productivité. La valorisation de chacun d’entre eux suscitera également une plus grande implication de leur part : les écouter, recueillir leurs avis, échanger est le gage d’un bon leadership.

Développer une image d’expert

Les blogues sont un média parfait pour diffuser des conseils utiles à votre clientèle. C’est l’occasion de faire valoir vos compétences dans votre domaine d’expertise.