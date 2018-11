Cardio training à domicile : les meilleurs exercices

Le cardio-training travaille l’endurance tout en libérant la fameuse endorphine, l’hormone du bonheur. Ses bienfaits pour la santé, surtout pour le cœur et la musculation, sont prouvés. Et bonne nouvelle : on peut s’entraîner à la maison ! Cap sur les meilleurs exercices de cardio-training à faire à domicile.

Les bienfaits du cardio-training

Deux séances de cardio-training de 30 minutes par semaine suffisent pour réduire le taux de cholestérol, les risques cardio-vasculaires et la tension artérielle. Le cardio régule aussi la glycémie, le surpoids et lutte contre l’ostéoporose.

Au fil de l’entraînement, l’organisme s’adapte à l’intensité de l’effort et améliore son temps de résistance. La capacité aérobie se développe. Les muscles acquièrent un meilleur rendement.

Si la dépense énergétique est visée, il faudra au moins 3 séances de cardio par semaine accompagnées d’un régime alimentaire amaigrissant.

Les exercices à privilégier

Le vélo elliptique : cet appareil sollicite tous les muscles du corps : les cuisses, les fessiers, les mollets, mais aussi les bras, les pectoraux et même les abdominaux. Il oblige à se tenir bien droit donc muscle le dos aussi. Le poids du corps étant réparti sur les deux jambes, les articulations sont épargnées.

En séance de 30 minutes, il renforce également le cœur et stimule la circulation sanguine. De nombreux programmes sont proposés sur internet. En règle générale, un échauffement de 10 minutes au moins est recommandé suivi d’une accélération d’une quinzaine de minutes et d’un retour au calme étalé sur 5 minutes. Pour vous muscler, augmentez la résistance progressivement.

Le rameur, un équipement fitness tout-en-un : très complet, c’est l’appareil fétiche des salles de musculation. Il allie endurance et prise de masse : vos bras, vos épaules, votre dos, mais aussi le bas de votre corps seront stimulés pour peu que vous choisissiez un rameur avec un siège coulissant.

Vous brûlerez aussi efficacement vos calories, jusqu’à 500 en 1 heure quand il en faudra 30 minutes de plus avec le vélo elliptique !

Les débutants commenceront par des séances courtes, 3 à 5 minutes d’effort en alternance avec des pauses pour arriver progressivement à une vingtaine de mouvements de rame par minute.

Ces appareils représentent certes un petit investissement, mais ils sont utilisables par toute la famille. Si vous êtes débutant, mieux vaut commencer par des séances courtes, de 3 à 5 min en alternance avec des pauses, puis progressivement arriver à une vingtaine de mouvements de rame par minute.