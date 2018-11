Saviez-vous que la discrimination envers les personnes qui consomment des drogues peut les empêcher de recevoir l'aide dont ils ont besoin?

De janvier 2016 à mars 2018, plus de 8 000 canadiens ont perdu la vie par surdose apparemment liée aux opioïdes. Les statistiques relatives aux décès liés à des surdoses démontrent que la crise des opioïdes touche les Canadiens de tous les milieux.



La plupart d'entre nous connaissent au moins une personne se trouvant aux prises avec un problème de consommation de substances qui peut toucher n’importe qui.



Toutefois, les personnes concernées par ce problème se sentent souvent discriminées, jugées et isolées. Ce sentiment négatif, appelé stigmatisation , peut avoir un effet important sur l’accès qu’elles ont aux services et aux programmes dont elles ont besoin, y compris des traitements.



Il est cependant possible de contrer la stigmatisation . Nous pouvons :

· en apprendre davantage sur les troubles liés à l'utilisation de substances et nous renseigner sur ce problème d'ordre médical

· discuter avec la personne d'abord, avant d'aborder son problème de consommation de substances

· éviter d'employer des mots d'argot ou péjoratifs comme : o drogué

o « junkie » · utiliser un langage montrant de la bienveillance et une inquiétude, plutôt qu'exprimant un jugement

· utiliser des propos soulignant le fait qu'il est tout à fait possible de se rétablir des troubles liés à l'utilisation de substances

· intervenir si nous voyons ou entendons une personne traitée irrespectueusement, ou remarquons qu'on parle d'elle de manière irrespectueuse