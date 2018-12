Pourquoi faire affaire avec un courtier hypothécaire?

L’époque où les clients appartenaient à leur banque est révolue. Désormais, les particuliers n’hésitent pas à comparer les institutions financières pour obtenir un taux avantageux. Il s’avère que cette réalité a donné naissance à une nouvelle profession, celle du courtage hypothécaire.

Bien que ce métier existe déjà depuis quelques années, il n’est régi par la Loi sur le courtage immobilier que depuis le 1er mai 2010. Au Québec, chaque courtier a l’obligation de détenir un permis valide de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ), ce qui vous assure une protection en cas de litige.

Étant donné que les professionnels du courtage sont rémunérés par les établissements financiers, faire appel à un courtier hypothécaire ne vous coûtera absolument rien. Les courtiers sont payés sous forme d’une commission qui sera proportionnelle à la valeur du prêt et aux volumes des transactions réalisées.

En plus de profiter de conseils personnalisés en hypothèque, il existe de multiples avantages à faire affaire avec un courtier hypothécaire :

Le courtier est un expert en négociation

Un courtier hypothécaire sera votre intermédiaire avec les différents prêteurs (institution financière ou prêteur privé) et devra vous obtenir un financement pour votre projet d’investissement. Ce dernier va négocier les conditions du prêt à votre place, pour trouver une solution qui s’aligne avec votre budget et vos objectifs.

Comme il connait les spécificités et les exigences de chaque banque, cet expert saura vous orienter vers l’établissement correspondant à votre situation. Le but sera bien évidemment de vous trouver le taux le plus avantageux dépendamment de vos besoins.

Le rôle du courtier consiste également à vous guider pour monter les différents dossiers. Il pourra notamment vous aider à obtenir la préautorisation de crédit. Ce document vous permet de savoir si vous êtes éligible à un prêt hypothécaire, tout en ayant une approximation sur le montant du prêt qu’on pourra vous accorder.

Il représente un gain de temps considérable

Pour trouver un prêt hypothécaire intéressant, il est indispensable de contacter plusieurs institutions financières. Sachant que la plupart des prêteurs ont des horaires de bureau, il peut être difficile pour un particulier de se libérer pour un rendez-vous.

En faisant affaire avec un courtier hypothécaire, vous économisez un temps précieux en déplacements et en appels téléphoniques. Ce dernier se déplacera à votre place à chaque rendez-vous nécessaire dans le cheminement de votre projet hypothécaire. Il vous épargne ainsi un grand stress par la même occasion. Étant donné que les courtiers sont reconnus pour leur flexibilités, votre courtier saura se rendre disponible dépendamment de vos horaires pour vous faire part de ses nouvelles propositions.

Il vous évite les pièges du système hypothécaire

Comme la plupart des Québécois, vos connaissances dans le domaine de l’hypothèque sont certainement limitées ou trop généralistes. Engager un courtier hypothécaire sera l’occasion d’obtenir des informations précises et adaptées à votre situation. Il pourra notamment vous expliquer les nuances entre les différents produits proposés par les institutions bancaires.

En hypothèque, les erreurs peuvent coûter très cher. À titre d’exemple, beaucoup de clients font l’erreur de choisir le taux le plus bas, en ne faisant pas très attention aux conditions qui s’y rattachent. Cet expert sera justement à vos côtés pour décortiquer ces conditions, de manière à vous éviter de vous retrouver dans de fâcheuses situations par manque d’informations.

Le courtier hypothécaire vous aide à y voir plus clair dans un domaine très complexe. Il vous accompagne dans toutes les étapes de manière à obtenir un prêt de façon sécuritaire. Notez qu’il est important de bien différencier un courtier hypothécaire et un conseiller hypothécaire. Ce dernier travaille pour une banque bien définie et aura pour objectif de vous vendre les produits de cette même banque, et ce, même s’ils ne vous avantagent pas. En revanche, le courtier hypothécaire est indépendant, il compare les différentes institutions pour vous trouver des offres qui vous correspondent.

Le courtier protège votre dossier de crédit

Saviez-vous qu’en magasinant par vous-même un prêt hypothécaire auprès de plusieurs banques, votre cote de crédit serait inévitablement entachée en cas de refus? En effet, la loi canadienne exige que chacun de ces refus soit déclaré, ce qui va nuire inévitablement à votre dossier de crédit. En magasinant les prêts à votre place, un courtier hypothécaire ne dévoilera jamais votre identité. Il utilisera uniquement les informations financières se rapportant à votre dossier.

