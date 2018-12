5 outils pour économiser sur vos achats de Noël

Les achats de Noël représentent chaque année un budget conséquent pour les ménages. Mais avec un peu d’organisation et d’astuces, il est possible de réaliser des économies substantielles et de gâter vos proches pour leur plus grande joie !

1.Préparer la liste des cadeaux

La liste de cadeaux permet d’établir un budget approximatif de ses dépenses. Mieux vaut prévoir une marge de manœuvre de 10 % pour anticiper un éventuel dépassement. Si vous êtes du genre petite fourmi, vous paierez vos achats comptant avec les économies réalisées dans l’année. Dans le cas contraire, deux solutions s’offrent à vous : diminuer votre budget au risque de décevoir vos proches ou faire un prêt d’argent rapide.

2.Comparer les prix sur internet

L’avantage d’internet est de pouvoir prendre son temps pour comparer les prix ou guetter les bonnes affaires sans avoir à bouger de chez soi. L’achat y est plus réfléchi à l’inverse du magasinage de dernière minute. Soyez tout de même vigilant à la politique des retours, les délais de traitement et les remboursements.

3.Chiner des idées à réaliser soi-même

Le DIY est une bonne option pour réaliser des économies : le fait maison est écolo, peu cher et très tendance. Dans le domaine de la déco, vous fabriquerez des coussins originaux, des bougies artisanales, des photophores, des cadres ou un jeté de canapé avec des pompons !

Plus gourmand, le cadeau de bouche plaît à tout le monde : réalisez un kit à cookies, à sels parfumés, à fromages… Fabriquez un Kit pour élaborer des baumes à lèvres, des savons parfumés ou des sels de bain à offrir à vos copines. De nombreux sites DIY vous donneront les recettes.

4.Acheter des produits d’occasion

Sur les sites d’occasion ou de ventes aux enchères type eBay, vous trouverez sans aucun doute la perle rare à un prix défiant toute concurrence. On trouve aussi de très jolies choses, et même des jouets quasiment neufs, dans les dépôts-vente des associations caritatives. Il ne vous restera plus qu’à composer un paquet cadeau créatif.

5.Accumuler du cashback

Que diriez-vous de gagner de l’argent en faisant des cadeaux ? C’est le marché que vous proposent les sites spécialisés en cashback. Les rétrocessions d’argent ne sont pas très importantes, mais quand même, c’est mieux dans votre portefeuille. Par ailleurs, vous y trouverez des produits moins chers de 30, 40 voire 50 % qu’ailleurs.