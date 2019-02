Exo revient avec son projet de transport d'équipement d'hiver

Exo reconduit son projet pilote de transport d’équipement d’hiver sur l’ensemble de son réseau, et ce, pendant toute la saison hivernale. Ainsi, les adeptes de sports d’hiver pourront voyager en tout temps avec leurs skis, planche à neige, traîneau, raquettes ou tout autre équipement du genre sur l’ensemble du réseau de trains de banlieue, d’autobus des couronnes nord et sud de Montréal et de transport adapté effectué par les autobus d’Exo.

Seule exception : les équipements hivernaux ne seront pas permis en période de pointe sur la ligne de trains exo6 Deux-Montagnes, comme c’est le cas pour les vélos. Nous invitons les usagers à consulter l’horaire de la ligne exo6 Deux-Montagnes sur le site Web pour voir sur quels trains ces équipements seront acceptés. La permission s’applique aux trains qui affichent une icône de vélo ( ).

Ce projet vise à offrir une plus grande flexibilité et de meilleures options de mobilité aux adeptes du transport collectif et des activités hivernales. Il sera évalué de nouveau à la fin de l’hiver 2019 afin de déterminer l’intérêt de la clientèle. Exo compte sur la collaboration des usagers qui transporteront de l’équipement hivernal en les invitant à ne pas nuire à la circulation des autres passagers à bord, notamment en attachant ensemble leurs skis.

À propos d'Exo

Depuis le 1er juin 2017, Exo exploite les services de transport collectif réguliers par trains et autobus, ainsi que le transport adapté pour les personnes handicapées sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal qui couvre 82 municipalités, Kahnawake et la ville de Saint-Jérôme. Le réseau d'exo compte 6 lignes de trains, 62 gares, quelque 237 lignes d'autobus et 52 de taxibus, 71 stationnements incitatifs offrant 27 500 places ainsi que 3 500 places pour vélo. Exo est le deuxième plus grand exploitant de transport collectif de la région métropolitaine de Montréal. En 2017, il a assuré près de 45 millions de déplacements : 20 millions par train, 24 millions par autobus et 675 000 en transport adapté. exo.quebec