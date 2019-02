Comment choisir sa crème de jour?

Les produits de beauté sont si nombreux qu’il est souvent difficile d’en choisir un qui convient. Il n’y a qu’à jeter un œil aux tablettes des pharmacies et des instituts de beauté, ou encore à consulter des sites spécialisés, comme Beautysense.ca, pour constater à quel point les choix sont variés pour un seul type de produit.

C’est notamment le cas de la crème de jour. Il s’agit, somme toute, d’un cosmétique de base. Elle peut autant servir de soin complet pour la peau du visage que de simple couche protectrice, selon la personne qui l’utilise et sa routine de beauté. Mais pour arriver à choisir la bonne crème, il est important de considérer plusieurs facteurs.

Selon ses besoins

Il faut avant tout savoir différencier les types de peaux, car ceux-ci ne nécessitent pas les mêmes soins. Ainsi, une peau grasse, dont les pores sont dilatés, gagnera à être traitée avec une crème matifiante. À l’opposé, une peau sèche, c’est-à-dire qu’elle manque de gras et a tendance à se déshydrater, nécessite plutôt une crème hydratante riche. Pour ce qui est des peaux normales ou mixtes, une crème hydratante ordinaire convient généralement.

D’autres particularités de la peau sont également à tenir en compte lors de la sélection d’un produit de soin, comme la sensibilité ou la présence d’acné. Certaines personnes choisissent aussi des crèmes qui ciblent les défauts qu’elles désirent atténuer, dont les rides, la peau terne, le manque de tonus, les tâches pigmentaires, etc.

Par ailleurs, l’environnement et le mode de vie sont aussi d’importants facteurs qui contribuent au choix d’une marque plutôt qu’une autre. En conséquence, on ne choisira pas la même crème de jour en été qu’en hiver, afin de se protéger de façon adéquate contre les éléments. De plus, une personne qui vit en milieu urbain ne choisira pas nécessairement le même produit qu’une personne qui fait beaucoup d’activités en plein air.

Respecter ses préférences

Évidemment, tout le monde n’a pas le même rituel de beauté quotidien. Alors que certaines personnes se contentent d’appliquer une crème de jour hydratante avec une formule complète, d’autres préfèrent adopter toute une routine de soins. Cette dernière méthode nécessite souvent divers produits et chacun a sa propre mission : nettoyer, hydrater, resserrer, protéger la peau. Dans ce cas, une crème de jour de base suffit. Il faut cependant faire attention à en utiliser une qui est compatible avec les autres produits utilisés, particulièrement le sérum et le maquillage.

Enfin, malgré tous ces facteurs, il ne faut pas oublier les préférences personnelles. C’est que les crèmes de jour ont différentes textures selon leurs propriétés et leurs ingrédients. Or, certaines personnes penchent bien plus pour les crèmes légères et fraîches, tandis que d’autres choisissent davantage les produits plus riches et hydratants. De plus, certaines crèmes sont parfumées, une propriété qui n’est pas toujours appréciée.

Au final, il vaut donc mieux opter pour une crème de jour qui saura offrir la meilleure combinaison possible entre les besoins selon le type de peau, les effets recherchés, les particularités du produit et ses préférences personnelles en matière de produit de beauté.