Retour de la campagne « Un 2 $ qui va droit au cœur » dans 300 IGA du Québec

La Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal est heureuse d’annoncer que la grande campagne « Un 2 $ qui va droit au cœur » est de retour cette année pour une 36e édition. Celle-ci se tiendra dans le cadre du#MoisDuCoeur, du 7 au 20 février 2019, dans près de 300 supermarchés IGA du Québec et du Nouveau-Brunswick.

Pour une 2e année consécutive, IGA remettra un fruit à tous ses clients qui donneront 2 $ ou plus en soutien à la cause de la santé cardiovasculaire.



Depuis maintenant 36 ans, IGA et la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal s'unissent fièrement pour promouvoir la santé du cœur et les saines habitudes de vie. Grâce à la générosité des clients, la campagne 2018 a recueilli plus de 330 000 $. Depuis 1983, ce sont près de 9 millions de dollars qui ont été remis à la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal.

Cette somme a entre autres permis la création de l'Observatoire de la prévention, une plateforme orientée vers la prévention en santé cardiovasculaire, et la mise en place de programmes de prévention pour les patients de l’Institut.



« La grande majorité des maladies chroniques, en particulier les maladies cardiovasculaires, peuvent être évitées ou grandement retardées grâce à de simples modifications de notre mode de vie. Nous avons la conviction que les maladies cardiovasculaires ne sont pas une fatalité, et qu’il est possible, en modifiant nos habitudes de vie, de vivre longtemps et en bonne santé. Je constate tous les jours à quel point les personnes qui décident de modifier en profondeur leur mode de vie améliorent leur santé et leur qualité de vie », affirme le Dr Martin Juneau, cardiologue et Directeur de la prévention à l’Institut de Cardiologie de Montréal.



« Grâce à cette association exceptionnelle entre la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal et IGA et à tous ceux qui participent annuellement à la campagne, nous pouvons investir dans la prévention des maladies cardiovasculaires et offrir les meilleurs soins à des dizaines de milliers de patients. Nous sommes fiers de la pérennité de ce partenariat qui nous permet d’innover et d’avoir un impact concret sur la santé de notre communauté. Merci du fond du cœur! », confie Josée Noiseux, présidente-directrice générale de la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal.