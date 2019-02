Consommation d'alcool, de drogue et de médicaments pendant la relâche : ne compromettez pas vos vacances

Que vous voyagiez à l’étranger ou que vous restiez au Canada, i l est amusant et excitant de planifier sa semaine de relâche, mais le plaisir peut facilement tourner au vinaigre à cause des risques liés à la consommation d’alcool et de drogues.



Si vous prévoyez, ou si une personne dans votre entourage prévoit, consommer de l’alcool, de la drogue ou des médicaments, voici quelques conseils pour réduire les possibles effets nocifs :

- Sachez ce qu’il faut faire en cas de surdose et apportez de la naloxone si vous ou vos amis prenez des opioïdes. Si une personne n’a pas l’air de bien aller ou si vous soupçonnez qu’elle est en surdose, ne la laissez pas seule , demandez tout de suite de l’aide aux personnes-ressources sur place. Si vous êtes au Canada, appelez le 911 ou le service d’urgence local .

- Ne soyez jamais seul quand vous consommez;

- Ne mélangez pas alcool et boisson énergisante, drogue ou médicaments. Ne mélangez pas les drogues entre elles ni avec des médicaments;

- Ayez toujours un plan , comme un conducteur désigné, avant de partir de chez vous ou de votre hôtel;

- Si vous êtes un parent, parlez à vos enfants des dangers de la drogue, des médicaments et de l’alcool .

- N’oubliez pas que quand vous êtes dans un autre pays, vous êtes soumis à ses lois . Si vous êtes pris en possession de drogues illicites, le fait d’être un étranger ou d’ignorer les lois locales n’est pas une excuse. Beaucoup de pays, dont les États-Unis, ont une politique de tolérance zéro à l’égard des drogues illicites , dont le cannabis;

- Si vous prévoyez apporter de la naloxone et d’autres médicaments en avion , vérifiez que vous connaissez bien les règles de rangement des médicaments avant de vous présenter aux points de contrôle de la sécurité de l’aéroport;