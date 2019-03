Emplois étudiants : plus de 120 postes à combler cet été à Chambly

La Ville de Chambly est à la recherche de jeunes dynamiques et motivés afin de combler les nombreux postes disponibles durant la période estivale. Travailler à la Ville de Chambly constitue une excellente occasion d’acquérir une expérience enrichissante, de nouer des relations, tout en découvrant une variété d’emplois permettant de poursuivre son développement dans le monde du travail.

Plus de 120 postes sont à combler dans les différents services municipaux, dont : animateur de camps de jour, surveillant nautique, surveillant à vélo, accompagnateur à vélo triporteur, préposé à l’entretien des parcs et espaces verts, et bien plus.

Les détails des différents postes et les critères d’admissibilité sont disponibles par le biais de la page Offres d’emploi du site ville.chambly.qc.ca, de même que dans le bulletin municipal L’Écluse, édition de février 2019. La date limite pour le dépôt des candidatures est le lundi 24 mars.

Pour plus d’information, communiquez avec le Service des ressources humaines au 450 658-8788 ou [email protected].