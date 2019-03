La Commission scolaire des Patriotes annonce l’ajout d’une nouvelle classe de maternelle 4 ans

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) annonce l’ajout d’une nouvelle classe de maternelle 4 ans temps plein dans la municipalité de Saint-Jean-Baptiste à l’école de l'Amitié.

La CSP comptait déjà trois classes de maternelle 4 ans temps plein sur son territoire, soit deux classes à l’école Mère-Marie-Rose à Contrecœur et une classe à l’école Le Rocher à Saint-Amable. Ces trois classes seront reconduites pour l’année scolaire 2019-2020.

La CSP invite les parents de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste intéressés à inscrire leur enfant à communiquer avec l’école concernée au 450 467-3870 ou par courriel à [email protected].



La Commission scolaire des Patriotes assure des services éducatifs à la population de 21 municipalités situées en Montérégie en outillant et soutenant un réseau de 68 écoles et centres de formation accueillant 33 833 élèves. La CSP a également pour mission de promouvoir et valoriser l’éducation publique sur son territoire, de veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la population et de contribuer, dans la mesure prévue par la Loi sur l’instruction publique, au développement social, culturel et économique de sa région.