Quatre nouvelles personnalités, dont Pierre Karl Péladeau, pour « Le français s’affiche »

En ce Mois de la Francophonie, le Cégep est fier de présenter le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, l’administrateur d’État et ancien administrateur de l’Organisation internationale de la Francophonie, Clément Duhaime, la conseillère linguistique du Bureau de valorisation de la langue française et de la Francophonie de l’Université de Montréal, Annie Desnoyers, et la directrice des études du Cégep, Josée Mercier, qui témoignent de l’importance du français.

Importance du français : une responsabilité partagée

« Le français, écrit M. Péladeau, c’est le socle sur lequel nous sommes installés depuis que nos ancêtres se sont établis en Amérique du Nord. C’est le socle de notre identité. Aujourd’hui, on se doit de protéger notre langue, de la pratiquer et de la mettre en valeur. C’est la responsabilité de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. C’est également la responsabilité des entreprises, qui se doivent de s’impliquer pour faire la promotion de la langue française, de son utilisation, de sa richesse et de sa beauté. »

Cette responsabilité en est aussi une pour les cégeps et les universités qui forment la relève et qui participent à la formation et à l’émancipation d’une jeunesse francophone consciente de l’importance du français et de la richesse d’un organisme comme celui de l’Organisation internationale de la Francophonie.

Nouveautés : suggestions de lecture, court métrage et capsule linguistique ludique

Parmi les autres nouveautés de mars de la vitrine Web Le français s’affiche, on retrouve les suggestions de lecture de Marie-Claude Plasse, muséologue spécialisée en éducation muséale et éducatrice en chef du Centre d’art actuel de Longueuil, Plein sud, de Marilyne Côté, bibliothécaire responsable des services techniques à la bibliothèque du Cégep, et d’Audrey-L. Lessard, agente de soutien administratif à la Direction des communications, des affaires publiques et des relations gouvernementales du cégep. Le court métrage « La broue dans le toupet », réalisé par Maria-Laina Coupal et par Lawrence-Alexandre Charland, deux diplômés du cégep et les capsules du jeu linguistique « Les mots qui bougent », qui portent cette fois sur les mots « glace » et « combine » viennent également enrichir les nouveaux contenus.

Hommage à la mémoire d’une ambassadrice de la langue française

Afin de célébrer la Journée internationale de la Francophonie et d’honorer la mémoire de la cofondatrice du premier Centre d’aide en français du Québec, Colette Buguet-Melançon, décédée en décembre 2018, le cégep invite ses étudiants et ses étudiantes à participer à la Dictée de Colette qui aura lieu le mercredi 20 mars 2019, à 13 h, au Centre d’aide en français du campus de Longueuil et au Centre d’étude de l’ÉNA.

Le Cégep invite également ses étudiants à prendre part au Francojeu des cégeps pour ainsi s’amuser avec « l’aspect graphique » de la langue française.

Prochains rendez-vous

Dans les semaines à venir, plusieurs activités auront lieu auxquelles le public est invité. Dans le cadre du Printemps de la culture du cégep Édouard-Montpetit, le jeudi 28 mars 2019, de 12 h 15 à 14 h, une rencontre sera animée par la professeure de littérature et de français Caroline Dawson, qui interviewera Pierre-Luc Landry, professeur au Département de langue française, littérature et culture du Collège militaire royal du Canada à Kingston, et Gabriella Kinté, auteure militante afroféminisite. Une rencontre avec l’entrepreneur et président de l’agence d’experts en marketing et production numérique Parkour3, Mathieu Bélanger, est aussi prévue le mercredi 3 avril, de midi à 13 h, à la bibliothèque du campus de Longueuil. Enfin, un troisième entretien se fera en compagnie de Noëlle Guilloton, auteure de l’ouvrage intitulé Le français au bureau, le mercredi 17 avril, de 12 h 30 à 14 h.

Au cégep Édouard-Montpetit, on célèbre le Mois de la Francophonie en grand, et cela, à longueur d’année!

Le français s’affiche en bref

Lancée en décembre 2015, la vitrine Web intitulée Le français s’affiche se veut un centre virtuel de références destiné à l’amélioration et à la promotion de la langue française. Ce contenu, à la fois ludique et dynamique, permet de faire découvrir à la communauté la beauté et la richesse de la langue française sous toutes ses formes. Le français s’affiche vise également à outiller le personnel et les étudiants dans leur pratique du français en proposant une foule d’outils et d’exercices pratiques pour parfaire ses connaissances et sa maîtrise de l’orthographe, la grammaire, la ponctuation et la syntaxe.

Pour en connaître davantage sur le cégep Édouard-Montpetit, ses experts médias et ses activités, visitez le cegepmontpetit.ca/salle-de- presse.