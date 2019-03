Comment lutter contre l'ostéoporose naturellement?

L’ostéoporose est due à une déminéralisation osseuse. Si elle n’est plus une fatalité aujourd’hui, le diagnostic doit rester précoce pour en freiner l’évolution, voire augmenter la masse osseuse. Comment diagnostiquer la maladie et quelle prévention adopter ?

Le diagnostic de l’ostéoporose

Il est important de diagnostiquer la maladie tôt même si cela représente une source de stress. Dites-vous bien que cette démarche est positive dans la mesure où l’on dispose de traitements efficaces, la plupart étant naturels.

Il y a quelques années, seule une fracture douloureuse, généralement au poignet ou au col du fémur, donnait l’alerte. Aujourd’hui, les médecins pratiquent une ostéodensitométrie afin d’évaluer la densité des os. Les mesures se font au niveau des vertèbres (le rachis lombaire) et des hanches. Cet examen permet de connaître l’étendue de l’ostéoporose. Il est recommandé d’en faire une dès 65 ans. Néanmoins, il faudrait avancer l’examen à 50 ans en cas de facteurs de risques :

Tabagisme,

Alcool,

Fracture de la hanche chez un membre de la famille,

Polyarthrite rhumatoïde,

Traitement par corticoïdes,

Ménopause avant 45 ans,

Perte de poids,

Maladie cœliaque ou du foie.

Les causes de l’ostéoporose

Les causes sont multiples en plus du facteur héréditaire. Les études montrent en effet qu’une hyperthyroïdie, le manque d’œstrogènes ou un déficit de testostérone peuvent être à l’origine de la maladie. Les femmes sont plus touchées que les hommes.

Le traitement par prévention

L’hygiène de vie est un des remparts les plus efficaces de la maladie. Une alimentation équilibrée, riche en calcium et en vitamine D est recommandée. N’oublions pas que l’exposition au soleil favorise la synthèse de la vitamine D. Il faut aussi réduire le café et le sel qui absorbent le calcium utile à la masse osseuse. Les régimes amaigrissants sévères sont à proscrire.

Les activités sportives sont essentielles, notamment celles qui favorisent la mise en charge sur les jambes pour influencer la masse osseuse : la marche, la danse, la gymnastique avec des lests. Mais aussi la pratique des sports d’équilibre et de coordination comme le yoga ou le Qi gong. Les retraités auront ainsi intérêt à choisir de faire du sport dans l'une des résidences pour retraités autonomes à Montréal.

Si l’ostéoporose survient malgré une bonne hygiène de vie, le traitement sera fonction du profil du patient, soit hormonal ou soit non hormonal. Non seulement l’évolution sera freinée, mais il sera possible d’augmenter aussi la masse osseuse.