4 conseils pour préparer le road trip idéal

Quelle que soit la destination de votre road trip, la réussite de votre projet dépend d’une bonne préparation en amont. Nos conseils.

Concevoir votre itinéraire

Dès que vous avez choisi le pays que vous souhaitez visiter, vous devez faire le point sur les lieux à découvrir sur place. Vous pouvez faire des recherches documentaires pour repérer les endroits incontournables. Privilégiez les blogues pour vous inspirer et bénéficier de l’expérience des autres. Ils regorgent de bons conseils. Pour cela, n’oubliez pas d’ajouter le mot-clé blogue à côté de votre destination.

Consultez les magazines et les guides en ligne, les sites de voyagistes et les réseaux sociaux. Pinterest à ce titre vous proposera des images qui vous feront sans doute rêver. Suivez par exemple les comptes de Pinterest Voyage family, ils sont classés par destination.

Calculez la distance séparant chacune de vos étapes sur Google Maps par exemple. Vous ne profiterez pas de votre voyage si vous passez plus de trois heures par jour sur la route. Faites bien la différence entre routes et autoroutes, les routes étant bien plus sympas à découvrir. Selon votre destination, rien ne remplacera une bonne vieille carte pour parcourir les routes de campagne.

Achetez également un guide papier, il complètera votre information et surtout, il vous donnera plein de bonnes adresses.

Choisir votre moyen de transport

Votre choix doit se porter sur le moyen de locomotion qui vous confère non seulement la plus grande autonomie, mais aussi de la flexibilité. Ce peut être la voiture, la moto voire le vélo. Si un avion s’avère nécessaire au départ, vous pourrez louer un véhicule auprès d’une société de location ou entre particuliers selon le pays choisi. L’idéal est de rester totalement indépendant.

Réserver votre logement

Selon votre budget et vos étapes, mieux vaut réserver pour partir l’esprit serein, surtout si vous voyagez avec des enfants. En cas de nécessité, demandez un prêt d'argent rapide remboursable rapidement.

Vous trouverez au choix des auberges de jeunesse, des locations en Airbnb, des campings, une chambre d’hôte chez l’habitant ou un hôtel à bon prix. Avant de laisser l’empreinte de votre carte de crédit, prenez soin de vérifier les commentaires laissés par les internautes.

Élaborez un tableau de bord

Il est temps maintenant de récapituler votre road trip. À l’aide d’Excel ou du logiciel Trello, préparez-vous un tableau récapitulatif reprenant les dates de vos étapes, les lieux et les liens vers les sites et blogues sélectionnés. Intégrez également vos cartes géographiques.