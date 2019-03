L'assurance vie VS l'assurance hypothécaire: Laquelle choisir?

Il existe aujourd’hui une multitude d’entreprises se spécialisant dans la vente d’assurances. Chacun des courtiers y travaillant vous démontrera les avantages de choisir la compagnie pour laquelle il évolue afin d’assurer vos biens, votre demeure, votre voiture et même, votre santé. Parfois, la pression de ces rencontres avec des courtiers peut vous embrouiller l’esprit et avoir pour conséquence, une décision n’étant pas des plus éclairées. Cet article aura donc pour objectif de vous éclairer afin que vous soyez en mesure de faire un choix judicieux entre l’assurance vie et l’assurance hypothécaire.

Assurance vie

En premier lieu, il est important de mentionner que l’ assurance vie individuelle est plus onéreuse que l’ assurance vie hypothécaire . Toutefois, les avantages de celle-ci sont non-négligeables. Par exemple, elle vous permet de déterminer vous-même le montant de la couverture d'après l’ensemble de vos besoins, incluant le remboursement de vos dettes et/ou la subvention de vos revenus en cas de décès. Vous serez aussi libre de choisir le ou les bénéficiaires de votre assurance. Vous pourrez aussi choisir la durée de votre couverture, s’il s’agit d’une couverture temporaire et si elle doit concorder avec la durée complète de votre hypothèque. Cependant, contrairement à l’ assurance hypothécaire , vous devrez vous soumettre à un questionnaire ainsi qu’un examen médical au moment de votre soumission à l’assurance vie . Sachez que le questionnaire de santé peut s’avérer plus élaboré selon votre âge et le montant de couverture que vous choisissez. De plus, un contrat d’assurance vie provenant d’un assureur vous permet de changer d’institution financière sans avoir la pression de devoir signer un nouveau contrat d’assurance avec votre nouvelle banque, alors que votre état de santé n’est peut-être plus aussi optimal qu’auparavant.

Assurance hypothécaire

L’assurance hypothécaire, que l’on peut aussi appeler « assurance créance » est une protection qui vous est offerte par la même institution qui finance l’achat de votre maison. Celle-ci s’obtient assez facilement, comparativement à l’assurance vie traditionnelle. C’est-à-dire que vous n’avez pas besoin de passer d’examen médical; il vous suffit simplement de répondre à quelques questions afin de recevoir un certificat affirmant que l’institution financière remboursera le solde de votre hypothèque si vous en venez à décéder. Bien qu'elle soit très simple à obtenir, cette assurance offre moins de flexibilité, car elle répond d'abord aux besoins de l'institution, qui en est bénéficiaire. Sachez également que dans la majorité des cas, la prime d'assurance demeure la même, et ce, même si le solde de l'emprunt hypothécaire diminue.

Pour une raison ou autre, si vous décidez de changer d’institution financière, attendez-vous à devoir faire une nouvelle soumission d’assurance hypothécaire . Dans ce cas, il est fort possible que la prime soit plus coûteuse puisque vous serez plus âgé au moment de la soumission ou que votre état de santé se serait dégradé. Ce type d’assurance ne couvre pas la perte de vos revenus advenant votre décès.