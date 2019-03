Hommes Québec développe des partenariats avec des organismes de la Montérégie

Hommes Québec (connu auparavant sous le nom de Réseau Hommes Québec) est installé en Montérégie pour la semaine afin de développer des partenariats avec des organismes de la Montérégie. L’Alphabétisation IOTA, la Défense nationale, la Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu et le Centre québécois de ressources à la petite enfance (CQRPE) sont parmi les organismes qu’Hommes Québec rencontre cette semaine afin de collaborer à l’amélioration des services offert aux hommes sur le territoire.

En plus de développer des partenariats avec des organismes régionaux, discuter avec des intervenants qui travaillent auprès des hommes dans la région, Hommes Québec en profite pour rencontrer les membres et bénévoles qui œuvrent au sein d’Hommes Québec en Montérégie.

Parmi les activités proposées durant la semaine, Hommes Québec invite, le mercredi 20 mars à Longueuil, les hommes et femmes de la région, ainsi que les organismes, médias, intervenants du milieu et toutes personnes intéressées, à un 5 à 7 au Pacini Longueuil.



Fondé par le psychanalyste et auteur Guy Corneau, Hommes Québec crée des groupes de 6 à 8 hommes qui se rencontrent régulièrement pour échanger sur des sujets qui les préoccupent, à partir du cœur, en toute confidentialité, respectueusement, dans un environnement où ils ne sont pas jugés. Organisme pour hommes présent dans plusieurs régions, Hommes Québec a rassemblé, depuis 1992, plusieurs milliers d'hommes de tous âges, de tous métiers et de toutes conditions. Les hommes qui se joignent au Réseau le font pour améliorer leurs qualités d’écoute et de parole, briser l’isolement, développer leurs habiletés à être en relation avec leurs proches, profiter d’un espace où ils peuvent s’exprimer librement et vivre la solidarité et la force d’un groupe.

Pour plus d"information composez le 1-877-908-4545 ou visitez le www.hommesquebec.ca.