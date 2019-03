Du nouveau pour la 19e édition du Salon des vins de la Montérégie

Il ne reste plus que quelques jours avant la 19e édition du Salon des vins de la Montérégie de Cœur + AVC qui se tiendra le 3 avril prochain au Centre Marcel-Dulude, à Saint-Bruno, sous la présidence d’honneur de messieurs Mathieu Duguay, propriétaire entre autres de l’Hôtel Rive Gauche Refuge Gourmand et du Coureur des Bois Bistro Gourmand, pour une troisième année, et Hugues Constantineau, vice-président chez RBC Dominion valeurs mobilières, très enthousiastes à l’approche de cette soirée qui s’annonce des plus réussies.

L’offre alimentaire se bonifie grandement pour cette 19e édition. Grâce à la générosité de nouveaux partenaires, les participants se régaleront d’huîtres fraîches du Catch – Resto & bar à huîtres, de bouchées de canard du Coureur des Bois Bistro Gourmand, et de légumes servis sur planche du Markina – Resto boutique. Aussi, ils y retrouveront fromages, fruits frais et séchés, noix, et chocolat noir 72 % d’Heyez.

Cette soirée, présentée par la SAQ, permettra aux amateurs de vin de déguster quelque 150 produits sélectionnés par des agences et vignerons de renom. La SAQ y présentera sa table de produits prestigieux. Les connaisseurs se feront proposer d’exceptionnels produits d’ici et d’ailleurs. Plusieurs produits d’importation privée seront présentés et pourront être commandés sur place.

Découvrez la sélection complète de 2019 à coeuretavc.ca/SalonVinsMonteregie. Profitez-en pour vous procurer des billets VIP ou réguliers! Il est également possible d’acheter ces derniers dans l’une des cinq SAQ participantes : Saint-Bruno Sélection, Promenades Saint-Bruno, Quartier DIX30, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Hubert.

Cœur + AVC ne recommande pas la consommation d’alcool comme moyen pour réduire le risque de maladie du cœur et d’AVC. Si vous buvez, référez-vous aux Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada.