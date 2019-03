Montant record pour la 15e édition de la soirée Vins de prestige de la Fondation du cégep Édouard-Montpetit

Le 14 mars 2019, la soirée-bénéfice Vins de prestige de la Fondation du cégep Édouard-Montpetit a connu une édition record avec 298 050 $ récoltés et plus de 450 participants issus entre autres de l’industrie aérospatiale. Cette somme importante, amassée notamment grâce à la participation des partenaires d’exception AAA Canada, Airbus et Desjardins et des coprésidents MM Guillermo Alonso, président d’Alta précision, Robert Dewar, chef Services à la clientèle et Ingénierie, SEC C Series Airbus et Benoit Hudon, président et chef de l’exploitation de Drakkar Manufacturing, permettra de soutenir la réussite et la persévérance scolaire ainsi que l’engagement des étudiants du cégep Édouard-Montpetit et de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA).

La plus importante activité de collecte de fonds de la Fondation

Tenue dans les hangars de l’ÉNA dans une formule renouvelée et conviviale, l’expérience culinaire unique favorisait les échanges privilégiés avec des acteurs clés de l’industrie aérospatiale et de la communauté des affaires du Québec ainsi qu’avec des étudiants de l’ÉNA, qui n’ont pas manqué de témoigner toute leur gratitude aux invités. Au cocktail comme lors du souper cinq services, les convives ont pu savourer les vins spécialement choisis par le sommelier Paul Telles, ainsi que les plats du Fairmont Le Reine Elizabeth. Aux partenaires d’exceptions s’ajoutaient d’autres collaborateurs de longue date de la Fondation qui ont contribué à faire de la soirée un succès : Bombardier, CAE, Expleo, Héroux-Devtek, MSB Ressources globales et Pratt & Whitney Canada.

Avec les projets majeurs liés au développement du Cégep et à son Plan stratégique 2018-2023, comme la modernisation de l’ÉNA et l’aménagement d’un Pavillon de la santé et de l’innovation au campus de Longueuil, l’apport de la Fondation est essentiel pour favoriser la mise sur pied de projets novateurs permettant d’offrir un milieu d’apprentissage dynamique, au diapason des changements de la société.

Plus de 15,7 millions redistribués en 25 ans grâce à la Fondation

Le président du conseil d’administration de la Fondation, M. Serge Brasset, a souligné la contribution indispensable au fil des ans des nombreux partenaires de la Fondation, issus de la communauté, qui fêtera ses 25 ans en avril 2019. Présent depuis les tout débuts en 1994, il a d’ailleurs annoncé qu’il prendrait prochainement sa retraite de la Fondation, et a été chaudement applaudi par le parterre d’invités : « Depuis 25 ans, c’est un immense honneur et privilège de voir toute cette évolution, car après toutes ces années passées au sein de la Fondation, à la voir grandir, du Cégep et du réseau collégial, je peux dire que je quitterai la tête haute, rempli de fierté. »

Pour en savoir plus sur l’événement ou pour revoir la soirée en photos : www.cegepmontpetit.ca/ vinsprestige.