Deux classes de maternelle 4 ans dans Borduas

Simon Jolin-Barrette, député de Borduas, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion et leader parlementaire, se réjouit de la mise en place de deux classes de maternelle 4 ans dans les écoles de sa circonscription, soit dans les écoles primaires De l’Amitié à Saint-Jean-Baptiste et Cedar de Beloeil. Monsieur Jolin-Barrette encourage d’ailleurs les parents à se prévaloir dès maintenant de cette offre de services gratuite et de qualité pour les enfants de 4 ans.

Pour l’année scolaire 2019-2020, c’est 644 classes de maternelle 4 ans qui devraient être disponibles pour les parents et les élèves du Québec.

Rappelons que le projet de loi no 5 modifiant la Loi sur l’instruction publique et d’autres dispositions à l’égard des services de l’éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans, présenté le 14 février à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, prévoit l’accès graduel à la maternelle à temps plein pour tous les enfants de 4 ans dont les parents en font le choix.

Citations :

« C’est une belle nouvelle pour les élèves et pour les parents de notre région. La maternelle 4 ans, gratuite et non obligatoire, permettra une détection et une prise en charge rapides des enfants ayant de potentiels retards de développement, tout en leur offrant des apprentissages par le jeu. D’ici cinq ans, notre gouvernement désire rendre la maternelle 4 ans disponible pour tous les enfants de Borduas et du Québec. J’invite les parents admissibles à ce service à inscrire dès maintenant leurs enfants en vue de la prochaine rentrée! »

Simon Jolin-Barrette, député de Borduas, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, et leader parlementaire du gouverment

« Ultimement, cette offre de services nous permettra d’améliorer la réussite scolaire de nos enfants et ainsi d’augmenter le taux de diplomation. Je pense que nous pouvons tous être fiers de cette grande ambition que nous nous donnons. En ce moment, la maternelle 4 ans est uniquement offerte dans certains milieux défavorisés. Pourtant, les difficultés d’apprentissage n’ont pas de code postal et tous les enfants du Québec devraient pouvoir profiter de ce service. »

Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, qui a illustré l’importance de cette démarche pour la réussite scolaire des jeunes lors de la présentation du projet de loi no 5.







Faits saillants :