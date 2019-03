Campagne de promotion et de valorisation des métiers et professions

Selon les projections du gouvernement du Québec, environ 1,4 million d’emplois seront à pourvoir au Québec d’ici 10 ans et plus de 100 000 le sont dès maintenant. C’est pourquoi il mène la campagne L’avenir cherche du monde comme toi, qui vise à favoriser un meilleur équilibre entre la formation des futurs travailleurs et les besoins anticipés de main-d’œuvre. Elle met en lumière 153 métiers et professions offrant les meilleures perspectives d’emploi.

La campagne se décline en deux volets, soit la promotion des métiers et professions les plus demandés et la valorisation des métiers qui demandent une formation professionnelle ou technique. Ainsi, en plus de s’appuyer sur des profils d’intérêts professionnels, la campagne présente 153 métiers et professions d’avenir, dont près de 50 % demandent une formation professionnelle ou technique.

Métiers d’avenir en Montérégie

Les futurs travailleurs peuvent connaître facilement les besoins spécifiques à la région et explorer les nombreuses possibilités qui y sont offertes en se rendant à emploisdavenir.gouv.qc.ca. Une recherche des métiers par profil d’intérêts professionnels est également possible.

Dans un contexte où les perspectives d’emploi n’ont jamais été aussi attrayantes pour la prochaine génération de travailleurs, tous les acteurs régionaux du marché du travail sont invités à contribuer à l’avenir en amenant les jeunes qui se préparent à occuper un emploi et les personnes qui veulent réorienter leur carrière à faire des choix qui répondent à la fois à leurs aspirations et aux besoins du marché du travail de chacune des régions du Québec.

La campagne fait partie des actions menées par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale en matière de main-d’œuvre. Un de ses fronts d’intervention est la préparation de la future main-d’œuvre, qui consiste à offrir aux jeunes des formations adaptées à l’évolution des besoins du marché et à les orienter vers les domaines qui y sont liés. Par ailleurs, près de 200 conseillers aux entreprises participent à la Grande corvée, qui vise à joindre, à écouter et à outiller les entreprises qui vivent des difficultés de recrutement. Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, fait présentement une tournée des régions afin de présenter sa vision des actions à poser et faire connaître aux entreprises les programmes, mesures et services qui s’offrent à elles.