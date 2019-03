Une élève de l’École secondaire du Mont-Bruno reçoit la bourse du RCSM

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) tient à féliciter Rosalie Surprenant, une élève de l’école secondaire du Mont-Bruno, pour avoir remporté la bourse du Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie (RCSM) pour son projet intitulé À vos marques, manipulez !, qui consiste en une expérimentation visant à vérifier l’efficacité de la manipulation d’objets dans l’étude et la mémorisation de concepts.

Cette bourse de 250 $ est remise à un élève d’une école publique qui a présenté un projet scientifique lors de l’Expo Science Hydro-Québec en Montérégie qui s’est tenue les 15, 16 et 17 mars à l’École nationale d’aérotechnique (ENA) de Saint-Hubert.

« C’est un immense bonheur de constater l’enthousiasme et la passion de la relève scientifique et toute l’énergie et la rigueur déployées pour arriver à de tels résultats. Je tiens à souligner l’apport important de l’entourage des élèves, particulièrement celui des enseignants, dans ce projet scientifique aussi porteur qui pour certains constitue un point tournant dans leur parcours académique. » a affirmé madame Hélène Roberge, présidente de la CSP.

« Je salue l’étonnement, la débrouillardise, la détermination et la persévérance des élèves qui présentent fièrement à leurs pairs et au grand public des projets scientifiques de grande qualité qui répondent à leurs questions et qui ont déjà été soumis aux choix locaux d’amateurs et d’experts scientifiques. » a déclaré madame Andrée Bouchard, présidente du Regroupement.

