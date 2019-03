De nouvelles places offertes pour la prématernelle 3 et 4 ans

La prématernelle de Chambly est fière d’annoncer la création de nouveaux groupes pour l’année scolaire 2019-2020.

L’importance de la prématernelle



L’école préscolaire offre des programmes éducatifs conçus pour les enfants de 3 et 4 ans. Son rôle est de facilité la rentrée à la maternelle en considérant toutes les sphères du développement de l’enfant. L’établissement travaille en étroite collaboration avec l’école de la Passerelle de Chambly afin de bonifier ses ateliers. Notamment, par la visite de différents quarts de métier, de sorties extérieures et de formations continues à l’égard de notre équipe d’éducatrices.

Plus de 100 places disponibles



Au cours des 5 dernières années, le nombre d’inscription n’a cessé d’accroitre, d’où la création d’une liste d’attente provisoire. En fait, lorsque la demande surpasse le nombre de places offerts, l’école offre la possibilité de réserver une place, advenant une annulation d’inscription. Cette année, l’école affichait complet et dessert à ce jour, 90 enfants de la région de Chambly. Avec l’embauche d’une nouvelle éducatrice et l’ajout de nouveaux groupes, il sera dorénavant possible d’accueillir jusqu’à 100 apprentis écoliers pour l’année scolaire à venir, soit 2019-2020. Les parents qui veulent se procurer plus d’information sur la prématernelle et la programmation peuvent trouver les informations sur le tout nouveau site web. D’ailleurs, il est maintenant possible d’effectuer sa demande d’inscription en ligne : lesapprentisecoliers.com.

À propos de la Prématernelle de Chambly



L’école prématernelle de Chambly : Les apprentis écoliers est un établissement scolaire situé à Chambly, qui offre des programmes préscolaires privés aux enfants de 3 à 5 ans. Parallèlement, elle propose des ateliers d’initiation à l’anglais adaptés à l’enfant. C’est plus de 90 élèves qui fréquentent les lieux chaque semaine à raison d’une ou deux fois, selon les ateliers choisis.