Le Salon des vins de la Montérégie amasse 81 000 $

Le 3 avril dernier, la 19e édition du Salon des vins de la Montérégie de Cœur + AVC, présenté par la SAQ au Centre Marcel-Dulude, à Saint-Bruno-de-Montarville, a permis d’amasser la somme de plus de 81 000 $.

Sous la présidence d’honneur de messieurs Mathieu Duguay, propriétaire du Coureur des Bois – Bistro Gourmand et de l’Hôtel Rive Gauche – Refuge Gourmand, et Hugues Constantineau, vice-président et gestionnaire de portefeuille chez RBC Dominion valeurs mobilières, la soirée a rassemblée plus de 350 amateurs de vin, qui ont pu découvrir quelque 150 produits des quatre coins du monde sélectionnés par des agences et vignerons de renom. Les participants ont également eu le privilège de goûter à de succulentes bouchées de toutes sortes et à de délicieux fromages fins.

Cœur + AVC remercie chaleureusement ses partenaires, ainsi que toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l’organisation et au succès de cet événement incontournable afin de propulser les découvertes médicales et de créer plus de moments.

Cœur + AVC ne recommande pas la consommation d’alcool comme moyen pour réduire le risque de maladie du cœur et d’AVC. Si vous buvez, référez-vous aux Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C’est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l’AVC. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous prévenons les maladies, préservons la vie et favorisons le rétablissement grâce à la recherche, la promotion de la santé et des politiques publiques. coeuretavc.ca