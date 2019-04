« Je travaille pour ma ville » : 21 bourses de stage remises à 21 municipalités

Le comité de la relève formé de l’ADGMQ, de la COMAQ et de l’UMQ, en collaboration avec l’AIMQ, la COMBEQ, le GRHMQ et le RIMQ, a le plaisir de remettre 21 bourses pour l’embauche d’un stagiaire dans 21 municipalités et MRC à la grandeur du Québec dans le cadre de l’initiative « Je travaille pour ma ville ».



Les présidents de l’ADGMQ, de la COMAQ et de l’UMQ, MM. Claude Périnet, Mario Juaire et Alexandre Cusson, félicitent les récipiendaires et remercient sincèrement les 55 municipalités et MRC qui ont soumis au total

82 projets de stage.



L’ADGMQ, la COMAQ et l’UMQ ont remis 17 bourses, d’une valeur de 3 000 $ chacune. Les partenaires du comité, l’AIMQ, la COMBEQ, le GRHMQ et le RIMQ, ont offert chacun une bourse d’une valeur de 3 000 $. C’est donc un total de 63 000 $ qui a été remis à 21 municipalités cette année. Depuis 2012, 94 municipalités et MRC ont ainsi financé 130 projets de stage par le biais du programme « Je travaille pour ma ville », grâce à des bourses totalisant pas moins de 390 000 $.



Précisons que, pour la première fois cette année, deux bourses ont été attribuées pour l’embauche de stagiaires de niveau collégial. Les 19 autres bourses ont été octroyées pour l’embauche de stagiaires de niveau universitaire.



L’attribution de ces bourses a été déterminée par un comité qui avait pour responsabilité de sélectionner les municipalités, d’une part, selon certaines conditions d’admissibilité, et d’autre part, en assurant la diversité des secteurs d’emplois visés et en favorisant la création de nouveaux stages. Les municipalités récipiendaires accueilleront des stagiaires dont les compétences pourront répondre à leurs besoins au sein de leurs différents services : communications, culture et loisirs, direction générale, environnement, ingénierie, ressources humaines et relations du travail, service juridique et greffe, technologies de l’information ainsi que l’urbanisme.

Les municipalités et MRC récipiendaires d’une bourse sont :



Beaconsfield

La Prairie

Rouyn-Noranda

Boucherville

Lachute

Sainte-Adèle

Brossard

Laval

Saint-Charles-Borromée

Candiac

Longueuil

Saint-Jean-sur-Richelieu

Carleton-sur-Mer

Magog

Saint-Stanislas-de-Kostka

Gatineau

Mirabel

Tadoussac

Granby

Montréal-Ouest

Val-d’Or







