Lancement des Bourses d’initiatives en entrepreneuriat collectif en Montérégie

La période d'inscription au programme des Bourses d’initiative à l’entrepreneuriat collectif (BIEC) est lancée. L'appel de projets montérégien est porté par les trois Pôles d’économie sociale de la Montérégie. Plus de 400 000$, répartis sur deux appels de projets distincts, sont disponibles pour activer les projets d’économie sociale créateurs d’impact dans leurs communautés.

Une alliance pour soutenir l’économie sociale

Ce projet est né d’une alliance partenariale entre plusieurs entités du territoire montérégien, soit le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), les 14 municipalités régionales de comté (MRC) de la Montérégie, l’agglomération de Longueuil ainsi que la Table de concertation des préfets de la Montérégie (TCPM).

« C’est avec enthousiasme que les MRC de la Montérégie et l’agglomération de Longueuil appuient financièrement l’initiative des BIEC, développée par les 3 pôles d’économie sociale de la Montérégie! Nous sommes heureux d’encourager l’innovation au sein des entreprises collectives de notre grande région! » mentionne M. André Charron, directeur général de la MRC des Maskoutains.

Un levier à la portée des entreprises d’économie sociale

Issu d’une première édition positive en 2018 dans l’Est de la Montérégie, les BIEC sont aujourd’hui déployées dans l’ensemble des 14 MRC de la Montérégie et dans l’agglomération de Longueuil pour faciliter le développement de projets collectifs.

« Lors de l’édition 2018 des BIEC, la bourse nous a permis de développer un nouveau service et deux prototypes qui seront mis à l’essai auprès d’un client institutionnel, faisant en sorte de percer un nouveau marché. » indique Yves St-Arnaud, directeur général de l’entreprise d’économie sociale Ateliers Transition Inc.

Les informations et le formulaire de dépôt de projet sont disponibles dès maintenant sur le portail des BIEC : www.biecmonteregie.ca.

A propos des Pôles d’économie sociale de la Montérégie

Les Pôles d’économie sociale de la Montérégie sont des regroupements d’entreprises qui effectuent la promotion de l’économie sociale, assurent le développement des entreprises d’économie sociale, concertent les acteurs du territoire dans le but d’harmoniser les actions, et enfin, soutiennent la consolidation, l’expérimentation et le développement de nouveaux créneaux et projets en économie sociale. Les Pôles d’économie sociale sont soutenus financièrement par le ministère de l’Économie et de l’Innovation.

En Montérégie, on estime que plus de 612 entreprises d’économie sociale existent actuellement, embauchant plus de 9012 personnes, et représentant un chiffre d’affaires cumulé de plus de 651 millions de dollars.

Les partenaires des BIEC

• Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

• Pôle d’entrepreneuriat collectif de l’Est de la Montérégie

• Pôle d'économie sociale Vallée-du-Haut- Saint-Laurent

• Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil

• Développement économique de l’agglomération de Longueuil

• MRC d’Acton

• MRC de Beauharnois-Salaberry

• CLD de Brome-Missisquoi

• MRC du Haut-Richelieu

• MRC du Haut-Saint-Laurent

• MRC de La Haute-Yamaska

• MRC des Jardins-de-Napierville

• MRC de Marguerite-D’Youville

• MRC des Maskoutains

• CLD de Pierre-De Saurel

• MRC de Roussillon

• MRC de Rouville

• MRC de La Vallée-du-Richelieu

• MRC de Vaudreuil-Soulanges

• Table de concertation des préfets de la Montérégie (TCPM)

Pour plus d'information, consultez le : www.biecmonteregie.ca