La Ville de Carignan distribuera gratuitement de jeunes plants d’arbres

La Ville de Carignan invite les citoyens à participer à la Journée de l’arbre, le samedi 25 mai de 9 h à 12 h 30, au Centre multifonctionnel (1555, rue de l’École) afin de profiter de la distribution gratuite de jeunes plants d’arbre pour remplacer leurs arbres morts ou malades. Diverses essences d’arbre seront disponibles. Une priorité sera accordée aux citoyens qui ont demandé un permis pour l’abattage d’un frêne au cours de l’année.

L’objectif est de regarnir le couvert forestier de notre municipalité le plus rapidement possible, car les arbres procurent de l’ombre aux résidences, embellissent les communautés, empêchent l’érosion et protègent la biodiversité en procurant de la nourriture et des habitats aux plantes, aux oiseaux et aux animaux.

Les jeunes plants d’arbre qui sont offerts dans le cadre de la Journée de l’arbre sont une gracieuseté du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Aucune réservation n’est nécessaire. Une preuve de résidence sera exigée pour prendre possession d’un arbre.

Baril de récupération d’eau de pluie

Les citoyens pourront également profiter de l’occasion pour faire l’acquisition d’un baril de récupération d’eau de pluie au coûts réduit de 30 $. Les frais de 30 $ sont payables en argent comptant, par chèque ou par paiement Interac.

Une preuve de résidence sera exigée pour prendre possession d’un baril. Un seul baril par résidence. Premier arrivé, premier servi.

Aucune réservation n’est nécessaire.

Pour plus d’informations, il est possible de le faire par courriel, à l’adresse [email protected]