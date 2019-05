Ville de Carignan : prochaines collectes de résidus verts

La Ville de Carignan invite les citoyens à réduire leur empreinte sur l’environnement en participant aux prochaines collectes de résidus verts les jeudis 9 et 23 mai prochains.

Les résidus verts sont les résidus organiques qui proviennent des jardins, des cours ou des potagers. Au printemps, nous parlons entre autres de résidus organiques de nettoyage et d’ouverture des jardins, ainsi que des résidus de préparation des semis, de plantation, de déchaumage et de désherbage des terrains.

Un coup de pouce à l’environnement

Ces résidus verts font l’objet de collectes spéciales, car lorsqu’ils sont déposés dans les ordures ménagères, leur décomposition dans les sites d'enfouissement produit des gaz à effet de serre, nocifs pour la santé et responsables des changements climatiques. Grâce à ces collectes spéciales, les résidus verts sont transportés vers un site de compostage localisé.

Contenants idéaux

Les contenants recommandés par la Ville pour les collectes de résidus verts sont (dans l'ordre) : les sacs spécialement fabriqués à cet usage et que l'on trouve dans plusieurs commerces; les contenants rigides réutilisables munis de poignées et avec couvercle étanche, d'un volume similaire aux poubelles utilisées pour les ordures ménagères et d’un poids maximal de 25 kg/55 lbs; les boîtes de carton, bien qu’elles s'endommagent facilement sous la pluie; et finalement, les sacs de plastique biodégradable transparents ou orange.

Gestionnaire des collectes : MRC de La Vallée-du-Richelieu