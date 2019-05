Comment trouver une résidence pour personnes âgées dans ma communauté

Vos parents ont vieilli et ressentent maintenant le besoin de quitter leur domicile afin de s’installer en résidence où ils pourront conserver leur intimité. De plus, ce grand changement fera en sorte qu’ils pourront profiter de la vie sans se soucier des tâches reliées à la possession d’une maison. Malgré tout, ils aimeraient pouvoir demeurer dans leur communauté actuelle afin de ne pas perdre leurs repères et pouvoir vous visiter régulièrement. Comment faire pour trouver une résidence à proximité de chez vous?

Accès Résidence

Accès Résidence est un site web vous permettant de faire des recherches pour trouver LA résidence parfaite. Le site offre un service gratuit grâce auquel vous pouvez aussi cibler des domiciles à proximité d’endroits en particulier. Vous pouvez faire une recherche à partir d’une ville, mais aussi à partir d’un arrondissement, afin que la recherche soit encore plus précise. Il y a des résidences dans pratiquement chaque ville du Québec! L’important est de croiser les données et d’arriver à trouver la résidence qui convient à vos autres critères ainsi qu’au lieu. Aussi, certaines résidences seront plutôt dans un milieu urbain. Les autres ont parfois été construites afin qu’une petite ville y soit rattachée, contenant un supermarché, un salon de coiffure, etc. Des commerces pouvant répondre à vos besoins quotidiens. Ce sera à vous de choisir selon vos préférences et celles de vos proches.

Partir à la découverte

Évidemment, vous pourriez aussi simplement partir à la découverte de votre quartier afin de cibler directement les résidences qui pourraient vous intéresser. Rien ne vous empêche de sortir et d’aller jeter un œil à l’intérieur. Peut-être serez-vous en mesure de croiser un employé qui pourrait vous informer sur les différents services offerts, ainsi que les activités sociales qui prennent place dans la résidence. Plusieurs offrent aussi des dépliants que vous pourrez rapporter chez vous afin de faire un choix éclairé, à tête reposée.

De plus, comme le contact humain est important, vos parents auront pu avoir un premier contact avec le personnel de l’établissement et ainsi voir s’ils s’y sentent bien et à l’aise.

Service d’accompagnement

Si vous n’avez pas le temps d’accompagner vos parents dans leurs recherches, sachez qu’il existe des services d’accompagnateur qui sont complètement gratuits. Les conseillers prennent le temps de connaître vos parents et de leur poser plusieurs questions afin de bien cibler leurs besoins ainsi que leurs envies. Par la suite, le conseiller fera toutes les recherches nécessaires afin de trouver plusieurs résidences pouvant correspondre à ce qu’ils recherchent. Ensuite, ils planifieront, toujours avec l’aide de vos parents, des visites pour chaque établissement retenu. Ainsi, ils auront l’occasion de se forger une opinion par rapport à chaque résidence et peut-être même avoir un coup de cœur pour l’un d’entre elles. Finalement, le service se rend même jusqu’à la signature du bail. Les conseillers accompagneront vos parents lors de la signature du bail afin de s’assurer que tous les éléments importants sont présents dans le document, répondre à vos questions au besoin et pour assurer vos meilleurs intérêts.