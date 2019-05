Des cyclistes de Chambly rouleront de Lévis à New Richmond pour la prévention du suicide

La 3e édition du Défi On roule pour toi aura lieu les 31 mai et 1er juin prochains. Ce défi cycliste qui consiste à rouler 600 km sans relai en deux jours pour la prévention du suicide a pour but d’encourager la demande d’aide, de faire connaître les ressources et de récolter des dons pour soutenir la mission de l’Association québécoise de prévention du suicide. Pour la première fois, trois membres du Club cyclistes de Chambly, Annie Bélanger, Éric Lavallée et Josué Plante, se joignent au défi.

Annie Bélanger est sensible à la cause pour avoir vécu le deuil d’un proche qui s’est suicidé, mais également pour côtoyer, dans sa pratique professionnelle de thérapeute en réadaptation physique, des gens qui vivent de la détresse ou la dépression en raison de problèmes de santé majeurs : « C’est important d’être attentif aux signaux, d’ouvrir la discussion et de référer la personne vers une aide appropriée. On peut tous contribuer à sauver des vies si on porte attention aux gens de notre entourage. »

Pour sa part, Éric Lavallée a été touché par le message de solidarité porté par le Défi On roule pour toi et s’est fait une mission de parler de la cause et de sensibiliser le plus grand nombre de gens possible : « On peut agir même si on n’a pas été touché personnellement, ça peut arriver à tout le monde et c’est important d’en parler quand on est à bout de force. C’est comme ça qu’on peut prévenir le suicide. »

Rouler 600 km en deux jours est un exploit sportif exceptionnel, surtout sans relai et à une vitesse moyenne de 32 km/h. Mais l’objectif du Défi est avant tout humain : le message porté par les cyclistes tout au long du parcours en est un de solidarité face à la détresse : « Il nous arrive tous de manquer de force en cours de route, de vivre des moments de découragement, de la douleur et des doutes. En roulant en groupe, on peut resserrer les rangs autour de la personne qui a besoin de reprendre son souffle. Cette image de solidarité s’applique à toutes les sphères de la vie. Si un ami ou un collègue a des difficultés, on doit, comme communauté, l’encourager à tenir bon et lui rappeler qu’on va l’aider à « pédaler » pendant un instant », rappelle Cédric Boilard, l’organisateur du défi.

Pour plus d’information sur le défi ou pour faire un don à l’Association québécoise de prévention du suicide : www.onroulepourtoi.com/. Pour se joindre au défi à un point de ralliement ou suivre les participants en direct sur Facebook : www.facebook.com/onroulepourtoi/ .

Itinéraire détaillé

Les heures de départ et d’arrivée peuvent varier selon les conditions météorologiques et les imprévus rencontrés sur le parcours.