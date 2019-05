Santé des pieds : révélateur de notre santé?

Certains signes sur les pieds sont des symptômes de maladies embêtantes, voire graves parfois. Il est donc important de les observer afin de signaler le moindre changement à un spécialiste.

L’apparence de la peau

Les changements d’apparence de la peau peuvent révéler des pathologies à venir. Il est très facile de les repérer en regardant d’un peu plus près vos pieds en sortant de la douche chaque matin.

Des pieds secs avec une peau qui desquame malgré vos efforts pour les hydrater, des talons qui se fissurent et des ongles cassants signalent peut-être un problème de thyroïde. Le dérèglement de la glande thyroïde affecte en effet la croissance des tissus. Il est important dans ce cas de vous adresser à une clinique podiatrique à Montréal pour poser le diagnostic.

L’absence de poils soudain sur les orteils et les chevilles, des orteils violacés, une peau mince et brillante pourraient prédire une maladie artérielle périphérique. Le diagnostic sera révélé par un pouls anormal du coussinet plantaire ou une tache à la radio. S’il est confirmé, cela signifie que les vaisseaux sanguins du myocarde subissent la même affection.

Des lignes rouges sous les ongles révèlent une rupture des vaisseaux sanguins. Ce sont des petites hémorragies consécutives à une infection cardiaque potentielle.

Les affections du pied

Les affections sont plus subtiles et, le plus souvent, on n’y prend pas garde. Les pathologies sont malheureusement donc plus longues à déceler.

Une petite plaie qui ne guérit pas est l’indice probable d’un diabète. Mais d’autres symptômes peuvent le révéler : des picotements, une sensation d’engourdissement… En fait la glycémie peut avoir atteint les nerfs occasionnant une mauvaise circulation du sang qui n’arrive pas jusqu’aux pieds.

L’inflammation du gros orteil est probablement le signe de la goutte. L’articulation est rouge et enflée, la douleur est intense. La goutte est consécutive à une alimentation riche en viande rouge et en vin de la même couleur. Ces aliments riches en purine élèvent le taux d’acide urique. Des dépôts s’accumulent alors dans le gros orteil, d’où les crises.

Les déformations

Plus visibles, les déformations des pieds sont monnaie courante avec l’âge. Il ne faut pas pour autant les négliger. Des orteils déformés en canne de golf par exemple sont le signe d’un problème pulmonaire, cardiaque ou intestinal. La déformation est consécutive à un afflux de sang vers les petites artères. Les tissus se mettent alors à gonfler provoquant une déformation.