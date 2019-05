Citoyens de Chambly: faites une différence pour les victimes de violences domestiques

Saviez-vous que tous les jours au Canada plus de 6 000 femmes et enfants fuient leur domicile et se retrouvent dans des refuges à cause de la violence domestique? Le dimanche 2 juin, les citoyens de Chambly intéressés pourront soutenir les victimes . Comment? En faisant un don lors de l'édition locale de la 11e vente nationale de garage au profit de la Fondation Un toit pour tous.

Cette collecte de fonds est essentielle car dû au manque de fonds, de nombreuses familles doivent malheureusement être refusées dans ces endroits au quotidien. Au Québec, la Fédération des centres d’hébergements pour femmes, dans un rapport datant de novembre 2018, disait compter 36 maisons accueillant 5 000 femmes et 2 000 enfants, mais en refuser le double chaque année (entre 6 000 et 10 000 femmes et enfants).

Comme le dit Marie Kondo, « les petits changements changent les vies ». Alors que de nombreuses autres ventes auront lieu à travers le pays, 100 % de l’ensemble des profits serviront à soutenir les femmes et familles des nombreux centres d’hébergement à travers le Canada. Voici les détails entourant l'événement qui se tiendra à Chambly ce dimanche:

QUAND : le dimanche 2 juin, de 8 h à 17 h

OÙ : Royal LePage Origine – 1729 avenue Bourgogne, Chambly, QC

ACTIVITÉS : BBQ, vente de cafés et produits de boulangerie, jeux pour enfants

À PROPOS DE LA FONDATION : http://www.royallepage.ca/ immobilier/fr/a-propos-de- nous/fondation-un-toit-pour- tous/

L’événement, qui en est maintenant à sa onzième édition, réunit les membres de la communauté et les courtiers immobiliers de Royal LePage afin d’aider à recueillir des fonds et à sensibiliser les gens afin de briser le cycle de la violence familiale.

« En tant que chef de file de l’immobilier au Canada, Royal LePage est fière d’aider les Canadiens à créer des communautés plus sécuritaires et à bâtir des relations saines, » explique Phil Soper, président et chef de la direction de Royal LePage. « Je salue les hommes et les femmes de Royal LePage pour leur engagement continu envers la Fondation et pour le temps qu’ils dédient bénévolement à la Vente de garage nationale au profit de la Fondation Un toit pour tous de Royal LePage. »

Depuis 2009, la Vente de garage nationale de la Fondation Un toit pour tous de Royal LePage a recueilli 3 millions de dollars en appui à des centres d’hébergement pour femmes partout au pays. La Fondation Un toit pour tous de Royal LePage finance aussi des programmes éducatifs destinés à aider les adolescents à établir des relations saines afin de réduire les cas de violence familiale dans le futur.

« Le moment le plus dangereux pour les femmes victimes de violence est lorsqu’elles tentent de quitter la relation, » explique Shanan Spencer-Brown, directrice administrative de la Fondation Un toit pour tous de Royal LePage. « Voilà pourquoi les centres d’hébergement pour femmes sont aussi importants. Chaque jour, au Canada, plus de 6 000 femmes et enfants se rendent dans des refuges pour échapper à la violence familiale. Tous les dons recueillis lors de la Vente de garage permettent d’offrir à ces femmes et à ces enfants la sécurité, l’espoir et une chance de reconstruire leur vie. »

La totalité des dons sont remis à des centres d’hébergement locaux au terme de l'activité. Pourquoi? Afin d’offrir une planche de salut à des milliers de femmes et d’enfants cherchant à échapper à la violence familiale.