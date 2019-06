Plantation d'arbres dans les parcs et terrains publics

La Ville de Carignan effectuera cette saison la plantation de 1 105 arbres de 11 essences différentes dans les parcs et espaces verts de son territoire pour compenser le grand nombre de frênes morts ou malades (agrile du frêne) et assurer le maintien de la canopée.

L'administration profitera du programme Reboisement Social pour reboiser les secteurs ciblés et financer près de 26 % des frais totaux. La plantation d'arbres sera quant à elle assurée par l'organisme Arbre-Évolution qui a offert des professionnels pour définir le plan de reboisement et qui offrira une main-d’œuvre qualifiée pour encadrer les activités de plantation et effectuer le suivi des plantations durant 50 ans.

Les sites de reboisement ciblés pour le printemps 2019 sont le parc du Ruisseau et les arrières-lots de la rue Antoine-Forestier, le parc de la Source, le parc des Peupliers et le fossé Lilianne. D'autres sites seront couverts cet automne 2019 et feront l'objet d'une seconde demande.

Recherche de bénévoles

Si vous êtes un adulte et que vous avez du temps à consacrer à l'environnement ou si vous êtes responsable ou en lien avec un groupe scolaire, il nous ferait plaisir de vous mettre en contact avec l'équipe d'Arbre-Évolution, chargée de la plantation des arbres à Carignan.

L'occasion est aussi parfaite pour faire une activité en famille, inculquer de bonnes valeurs aux enfants et éveiller leur responsabilité envers ce futur qui leur appartient.

Voici les dates connues pour le moment :

Mercredi 12 juin : Parc de la Source (secteur de la Source)

Jeudi 13 juin : Parc des Peupliers (secteur Sainte-Thérèse) et Fossé Lilianne (secteur Centre)

Vendredi 14 juin : Lots situés derrière Antoine-Forestier (secteur Carignan sur le Golf)

Samedi 15 juin : Parc du Ruisseau (secteur Carignan sur le Golf)

Pour vous inscrire à titre de bénévole, s.v.p. transmettez-nous vos coordonnées par courriel à l'adresse : [email protected] en précisant votre date de disponibilité et/ou le secteur où vous souhaitez vous investir.