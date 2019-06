Le CISSS de la Montérégie-Est veut connaître la satisfaction des usagers de ses urgences

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est procède actuellement à l’évaluation de la satisfaction de la clientèle ayant fréquenté l’une des urgences de son territoire entre le 14 octobre et le 10 novembre 2018.

La Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique, en collaboration avec le Comité des usagers du centre intégré de la Montérégie-Est, transmettra à cet effet par la poste un questionnaire aux personnes concernées.

Les usagers seront non seulement appelés à se prononcer sur les différentes étapes de leur visite (du triage au traitement), mais aussi sur d’autres aspects de leur passage à l’urgence comme la propreté des lieux et la signalisation dans l’hôpital.

Plus de 2000 sondages seront ainsi envoyés et le CISSS de la Montérégie-Est tient à souligner l’importance d’y répondre d’ici le 30 juin puisque les résultats, anonymes et confidentiels, seront analysés dans l’optique de l’amélioration des soins et des services.