7 médailles d’Or pour les cidres des Vergers Petit et Fils

Déjà lauréat de plusieurs médailles au cours des dernières années, Les Vergers Petit et Fils sont heureux d’accrocher à leur cou de nouvelles médailles d’or pour plusieurs de leurs cidres.

Fruits du terroir de Mont-St-Hilaire, les cidres sont fabriqués à partir de fruits de première qualité cultivés dans nos vergers et transformés dans notre cidrerie. Fabriquées selon les méthodes ancestrales, à partir d’un assemblage de cidres, les créations sont sans gluten, rafraîchissantes et intensément fruitées.

« Ces nombreuses reconnaissances témoignent de la qualité de nos produits et de nos méthodes de fabrication artisanales. Mon arrière-grand-père serait fier de voir son savoir-faire transmis depuis des générations ainsi récompensé », fait valoir le propriétaire et maitre-cidriculteur, M. Stéphane Petit.

Liste des médailles 2019

Produits Catégorie Médailles St-Hil aux pommes cidre mousseux Or - Coupe des Nations St Hil à la framboise cidre aromatisé Grand Or – Coupe des Nations St-Hil aux poires cidre aromatisé Grand Or – Coupe des Nations Vergers Petit et Fils Rosé pétillant Cidre pétillant Or – Coupe des Nations Vergers Petit et Fils, Cidre de glace IGP cidre de glace Grand Or - Coupe des Nations Vergers Petit et Fils Cidre de feu cidre de feu Or – Coupe des Nations Rabaska cidre pétillant Or – Coupe des Nations



Les produits Vergers Petit et Fils sont disponibles à la boutique du verger et dans les SAQ. Notre rosé pétillant est aussi disponible dans tous les Costco du Québec. Les cidres St-Hil ainsi que notre petit dernier, le Rabaska, sont disponibles dans les Métro, IGA, boutiques spécialisées, dépanneurs et bars.

Nous vous invitons à consulter www.auxvergerspetit.com et www.cidrerabaska.ca pour de plus amples informations sur nos cidres.