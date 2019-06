40 900$ pour supporter les proches aidants en Montérégie

La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FFMSQ) annonce l’octroi d’un soutien financier totalisant 40 900 $ à quatre organismes de la région de la Montérégie pour la réalisation de projets permettant d’offrir du répit à plus d’une centaine de proches aidants.

ll s’agit de Parents d'enfants handicapés avec difficultés d'adaptation ou d'apprentissage (Vaudreuil-Dorion), de Parrainage civique Champlain (Saint-Hubert), de l’Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie (Beloeil) et l’Association de la déficience intellectuelle de la région de Sorel.

« On oublie trop souvent que les proches aidants ont un rôle exigeant. Pourtant, jour après jour, ils consacrent temps et énergie à leurs proches ayant une incapacité portant atteinte à leur autonomie. Ils se donnent sans compter et n’attendent rien en retour. Depuis sa création en 2012, notre Fondation appuie leur cause et cherche à leur offrir un peu de répit. Permettant aux proches aidants de profiter d’un véritable temps d’arrêt, les quatre projets que nous appuyons aujourd’hui atteignent parfaitement cet objectif, et nous sommes fiers de pouvoir contribuer à leur réalisation », a déclaré la présidente de la FFMSQ, Dre Diane Francœur.

Parents d'enfants handicapés avec difficultés d'adaptation ou d'apprentissage (P.E.H.D.A.A.)

La FFMSQ accorde un soutien financier de 7 155 $ à Parents d'enfants handicapés avec difficultés d'adaptation ou d'apprentissage (P.E.H.D.A.A.) pour la réalisation d’un camp estival d’une durée de six jours accueillant 25 enfants ayant un handicap physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. L’aide versée par la FFMSQ couvrira une partie des salaires des intervenants.

Fondé en 1998, Parents d’enfants handicapés avec difficultés d’adaptation ou d’apprentissage a pour mission de soutenir et d’offrir du répit aux parents d’enfants et d’adultes vivant avec un ou plusieurs handicaps (physique, intellectuel, autisme ou trouble envahissant du développement), dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges en Montérégie.

Parrainage civique Champlain

Parrainage civique Champlain obtient un soutien financier de 10 000 $ de la FFMSQ pour la réalisation d’un camp de répit estival de 10 jours auquel participeront des jeunes de 5 à 21 ans ayant un handicap nécessitant un encadrement individuel. L’aide versée par la FFMSQ couvrira les salaires des accompagnateurs qui prendront soin des aidés pendant que leurs proches aidants profiteront d’un moment de repos.

Fondé en 1993, Parrainage civique Champlain a pour mission de favoriser l’intégration et la participation sociales des personnes présentant une déficience intellectuelle, physique, une problématique de santé mentale ou un trouble du spectre de l’autisme.

Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie

La FFMSQ offre un soutien financier de 12 386 $ à l’Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie. Grâce à cet appui, l’organisme pourra tenir 4 camps de répit adaptés accueillant des personnes ayant un traumatisme cranio-cérébral. L’aide versée par la FFMSQ pour la réalisation de ce projet couvrira une partie des frais de séjour des participants. De plus, le soutien octroyé permettra à l’organisme de faire l’acquisition d’un fauteuil hippocampe afin de mieux répondre aux besoins de ses usagers.

Fondée le 28 novembre 1994, l’Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie a pour mission d’offrir des services de soutien personnalisés de type psychosocial et communautaire, aux personnes qui ont subi un traumatisme cranio-cérébral afin de faciliter leur intégration sociale; de

soutenir les familles et leurs proches ; et de promouvoir la prévention des accidents et l'éducation du public face à leurs habitudes de conduite automobile et à leurs comportements à risque et les sensibiliser aux effets et aux séquelles d'un traumatisme cranio-cérébral.

Association de la déficience intellectuelle de la région de Sorel

La FFMSQ offre un soutien financier de 11 360 $ à l’Association de la déficience intellectuelle de la région de Sorel pour la réalisation d’un camp de répit auquel participeront 20 adultes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. L’aide versée par la FFMSQ couvrira les frais de séjour des participants.

Fondée en 1979, l’Association de la déficience intellectuelle de la région de Sorel a pour mission de faire la promotion des droits et de défendre les intérêts des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme et de leur famille.