Le Centre de formation du Richelieu devient le Centre d'éducation des adultes des Patriotes

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) annonce un nouveau nom et une nouvelle identité visuelle pour le Centre de formation du Richelieu (CFR) qui devient le Centre d’éducation des adultes des Patriotes (CEAP).

« Parce que nous offrons une variété de formations à la population, et ce bien au-delà du parcours scolaire traditionnel, nous souhaitons faire valoir auprès des citoyens de 16 ans et plus les services éducatifs offerts par le système de l’éducation publique surleur territoire. Cette nouvelle identité assurera un meilleur rayonnement de l’éducation des adultes de la CSP afin que celle-ci soit considérée par les citoyens comme une avenue de choix pour l’atteinte de leurs objectifs personnels et professionnels », souligne Hélène Roberge, présidente de la CSP.

Ce nouveau nom a été choisi à la suite d’un processus de consultation auprès des membres du personnel et des élèves du centre et est en vigueur depuis le 1 er juillet. Rappelons que le Centre d’éducation des adultes des Patriotes (CEAP) a pour mission de soutenir l'apprentissage des élèves à travers une approche personnalisée, c’est-à-dire de les former, les outiller et les qualifier pour qu’ils deviennent des citoyens responsables et compétents qui sauront s’engager dans la vie sociale, professionnelle et économique de leur milieu.

Parmi les services et formations offerts : la formation générale, la francisation, la reconnaissance des acquis et le SARCA (services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement). Pour plus d’information : www.eapatriotes.ca.