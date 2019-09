Travaux d’asphaltage imminent dans le projet Boisé du Parchemin

Les travaux d'asphaltage des rues Ambroise-Joubert, Charlotte-Dubuc et Étienne-Provost à Carignan seront effectués cet été et au plus tard à la mi-septembre. Les travaux de mise en place des lampadaires sont quant à eux planifiés d'ici le 30 septembre.

À la suite de nombreuses rencontres pour assurer la réalisation des travaux engagés par le propriétaire responsable des rues Ambroise-Joubert, Charlotte-Dubuc et Étienne-Provost, suite à l’évaluation de ses options, la Ville n’a eu d’autres choix que de se porter acquéreur des rues pour procéder elle-même à la réalisation des travaux.

Désormais propriétaire des trois (3) rues, elle assumera le financement desdits travaux à même ses fonds généraux. Rappelons que depuis la construction préliminaire des rues Ambroise-Joubert, Charlotte-Dubuc et Étienne-Provost du projet résidentiel Boisé du Parchemin dans le secteur Centre, le propriétaire des terrains et promoteur du projet retarde l’exécution des travaux relevant de sa responsabilité.

Depuis le dernier été (2018), la Ville a maintenu les trois rues dans un état carrossable en procédant ponctuellement à des travaux de recharge granulaire, de nivelage de la chaussée, d’épandage d’abat-poussière lorsque requis. De la même façon, les fossés ont été nettoyés, les débris ramassés et la station de pompage a été mise en service.

En se portant ainsi acquéreur des rues, la Ville de Carignan respecte son engagement envers les familles nouvellement établies, tout en préservant ses droits et recours contre le promoteur du projet résidentiel.