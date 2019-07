Rappel de chapeaux pour bébés Joe Fresh

Plus de 64 000 chapeaux de tailles 0 à 12 mois et de 12 à 24 mois, vendus dans les magasins Provigo, Maxi, Pharmaprix, Provigo Le Marché, Intermarché, AXEP et Club Entrepôt sont visés par un rappel.

En effet, le ruban utilisé pour attacher les chapeaux pour enfants de marque Joe Fresh risque de se détacher, ce qui représente un risque d'étouffement pour les enfants.

Les produits touchés portent les numéros de modèle suivants :

BGS9C49019 BGS9C49012 BGS9C49013 BGS9C49016 BBS9C49016 BBS9C49017 BBS9C49019 BBS9C49022 BBS9C49025 BBS9C49026 BBS9C49027 BGS9C49028 BBS9C49028 BBS9C49001 BBS9C49002 BBS9C49005 BBS9C49006 BBS9C49007 BBS9C49011 BBS9C49012 BBS9C49013 BBS9C49018 BGS9C49001 BGS9C49002 BGS9C49003 BGS9C49005 BGS9C49006 BGS9C49007 BGS9C49008 BGS9C49010 BGS9C49011 BGS9C49017 BGS9C49018 BGS9C49020

Bien qu'en date du 28 juin 2019, aucun incident ni blessure n'avaient été signalés, Loblaws et Santé Canada ont tout de même procédé au rappel.