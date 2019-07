Propriétaire bailleur : un travail à temps plein ?

Si vous possédez un bien immobilier et que vous le mettez en location, vous avez de nombreuses choses à gérer. Il ne suffit pas de trouver un condo à vendre, de l’acheter et de le mettre en location dans la foulée. Que ce soit avant la mise en location, pendant la durée du bail et même après, de multiples tâches incombent au propriétaire bailleur. Mais peut-on parler de travail à temps plein ? Si vous avez plusieurs biens en location, la réponse peut être oui !

1.Les travaux d’entretien

Premièrement, lorsque vous êtes propriétaire bailleur, vous avez en charge tous les travaux d’entretien généraux du bien. C’est à vous de vous assurer que le bien soit en bon état et parfaitement sécuritaire. Vous devez aussi fournir tous les équipements inclus dans le loyer (chauffage, cuisinière…).

Et en cas de problème avec certaines installations propres au bien, vous devez gérer et financer les réparations (parfois en urgence). Même si vous ne faites pas les travaux vous-même, coordonner les différents artisans est très chronophage.

2.La gestion administrative

Deuxièmement, un propriétaire bailleur a de nombreuses tâches administratives à effectuer. Il ne s’agit pas uniquement de percevoir les loyers des locataires. Il faut :

Faire évaluer votre bien avant la mise en location.

Publier les annonces pour chaque bien.

Organiser les visites de locataires potentiels.

Faire les états des lieux d’entrée et de sortie.

Rédiger des baux complets et juridiquement valides.

Assurer le suivi des paiements des loyers.

Envoyer les quittances de loyer et les soldes de tous comptes.

Réviser les loyers et les charges.

Faire des relances en cas de retard de paiement.

Être disponible pour les locataires, en cas de souci.

Payer les taxes, les charges de copropriété, etc.

Gérer les litiges, lorsqu’il y en a.

Pour éviter d’avoir à assumer toutes ces tâches, il est possible de confier sa gestion locative à un professionnel. C’est d’ailleurs ce que font de multiples propriétaires bailleurs !

Conclusion

L’investissement immobilier et la mise en location d’un bien peuvent être extrêmement avantageux financièrement. Mais surtout si vous mettez plusieurs biens en location, le nombre de tâches à gérer devient rapidement élevé. Si vous manquez de temps, mieux vaut donc confier votre gestion locative à un professionnel. Cela s’avérera plus rentable.