Quel budget prévoir pour un séjour hors des sentiers battus en Asie?

Voyager est une passion partagée par une grande quantité de gens. Que ce soit pour se détendre loin des stress du quotidien, pour pratiquer une activité précise ou simplement pour le plaisir de la découverte et de l’expérience, voyager est une façon populaire de passer ses vacances. De plus en plus, les gens ont soif d’aventures et se risquent dans des régions plus éloignées différentes de nos coutumes occidentales. Le continent asiatique est riche en découvertes, en aventures et en dépaysement. Il est aussi souvent une destination de choix pour les gens qui ont un petit budget puisque le coût de la vie dans plusieurs pays d’Asie est très bas. Par contre, avec les billets d’avion, les déplacements et tout le reste, il peut être difficile de prévoir un budget pour un voyage non conventionnel. Évidemment, confier votre budget à une agence voyage sur mesure est une excellente option. Par contre, pour ceux qui souhaitent rester autonomes dans leur planification, il y a plusieurs dépenses qui s’ajoutent au vol, aux assurances et aux vaccins qu’il vous faudra prévoir. Même si les prix varient grandement selon les villes et les régions, il est possible de se faire une idée préalablement de ses dépenses possibles.

Le logement

Outre les hôtels, plusieurs options s’offrent à vous pour vous loger dans les pays d’Asie. Pour les budgets serrés, les auberges de jeunesse sont des options intéressantes qui vous permettront d’économiser et possiblement de rencontrer d’autres voyageurs avec qui partager de beaux moments. Sinon, les AirBnB et autres plateformes sur lesquelles il est possible de trouver des logements à même les résidences des locaux sont aussi intéressantes et offrent une grande variété pour satisfaire tous les niveaux de confort et tous les budgets.

La nourriture

En Asie, il est possible de manger un repas complet pour seulement quelques dollars. Le montant attribué à vous nourrir ne sera donc pas le plus élevé de votre budget. D’ailleurs, si vous aimez la cuisine raffinée, vous pourrez ainsi vous rendre plus souvent dans des restaurants renommés en soirée puisque vous économiserez pour vos repas de la journée. Le budget nourriture est donc variable selon les goûts et les moyens du voyageur.

Les activités

Plusieurs régions de l’Asie vous offrent des paysages magnifiques que vous pourrez visiter gratuitement ou à faible coût. Il est donc possible de faire plusieurs activités gratuitement ce qui laisse de la place dans votre budget pour les autres éléments. Pour les activités urbaines, les coûts varient selon les régions, mais pour les capitales très populeuses, les coûts peuvent être considérablement plus élevés.