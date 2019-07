Jetée de Chambly : des travaux sont prévus tout l'été

Parcs Canada souhaite informer la population que les travaux de réfection de la jetée de Chambly (aussi appelé la jetée fédérale) ont repris au début du mois de juillet, et se poursuivront jusqu’à la fin de l’année. Les travaux, débutés l’automne dernier, ont été interrompus tout le printemps, le temps que les conditions hydriques et météorologiques reviennent à la normale.

D’importants progrès ont été faits. Jusqu’à maintenant, la totalité des palplanches ont été installées et environ 45 % de la partie centrale du quai a été excavée. La prochaine phase de travaux consistera à compléter l’excavation de la partie centrale du quai (y compris les anciens murs) et à procéder au remblayage, au coffrage et au bétonnage des nouveaux murs tout autour du quai.

Section de terrain fermée

La sécurité du public est une priorité pour Parcs Canada. L’Agence souhaite informer les utilisateurs du site des écluses nos 1, 2 et 3 que la portion de terrain située entre la logette et le canal a été clôturée et est actuellement inaccessible pour des raisons de sécurité. Les usagers qui souhaitent accéder à la rivière peuvent le faire du côté de la maison du surintendant.

Prudence sur la rue Bourgogne

L’entrepreneur travaillera à partir du parc des Ateliers; il est donc possible que de la machinerie soit amenée à traverser la rue Bourgogne pour accéder au chantier à différents moments de la journée. Des signaleurs seront sur place, le cas échéant, afin d’assurer la fluidité de la circulation et la sécurité de tous les usagers.

Rappelons que la jetée de Chambly, fermée à la suite des importantes inondations de 2011 qui l’avaient grandement endommagée, fait l’objet d’importants travaux de réfection en vue de sa réouverture prévue en 2020.