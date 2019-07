Corvée de nettoyage aux Îles Saint-Jean dans le Richelieu

Conservation de la nature Canada (CNC) recherche des bénévoles désireux de s’impliquer dans la protection de milieux naturels au refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin entre Chambly et Richelieu le samedi 3 août, de 10 à 15 h.

L’organisme de bienfaisance invite les citoyens à une corvée de nettoyage des rives des îles Saint-Jean, qui se tiendra le samedi 3 août. Voilà une occasion géniale de passer à l’action en contribuant contribuera à maintenir l’intégrité écologique d’un site abritant une espèce de poisson en voie d’extinction, le chevalier cuivré.

Au cours de cette activité, vous retirerez les déchets et débris des îles. L'activité impliquera de marcher, de se pencher et de transporter des sacs de poubelles.



La rivière Richelieu offre des habitats de qualité pour quelques espèces de poissons à statut précaire tel le chevalier cuivré. Vous apprécierez la brise du large tout en découvrant un habitat insulaire très intéressant.



Le point de rencontre sera à la marina de Chambly. Les détails seront fournis aux personnes inscrites quelques jours avant l’activité

Informations additionnelles

La sortie est ouverte aux personnes de plus de 16 ans. Les personnes mineures doivent être accompagnées d’un adulte.

Des personnes de toute condition physique peuvent participer

Du covoiturage peut être organisé

Tous les outils nécessaires sont fournis par CNC

Inscription

Pour vous inscrire ou en savoir plus sur cette activité ou sur les autres au Québec, veuillez consulter benevolespourlaconservation.ca ou communiquez avec Lucie Veillette via courriel à [email protected] ou par téléphone au 1-877-231-3552, poste 6296. La date limite d’inscription est le 2 août 2019.

À propos

Chef de file en conservation de terres privées au Canada et organisme sans but lucratif, Conservation de la nature Canada (CNC) œuvre à la protection de nos milieux naturels les plus précieux et des espèces qu’ils abritent. Depuis 1962, CNC et ses partenaires ont contribué à la protection de plus de 1,1 million d’hectares d’un océan à l’autre, dont plus de 45 000 hectares au Québec.