Auriez-vous croisé cet homme ?

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Marc Dubé, 32 ans, de Blainville. Il a été vu pour la dernière fois le 31 juillet dernier, vers 23h30, à Valleyfield. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Marc Dubé mesure 5 pi 6 po et pèse environs 145 livres. Il a les yeux et les cheveux bruns et porte une moustache. La dernière fois qu’il a été vu, il portait un t-shirt de couleur inconnue, des souliers noirs propres, des lunettes solaires, une montre et un sac à dos.

Toute personne qui apercevrait Marc Dubé est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de la retracer peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.